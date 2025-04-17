«Я люблю Россию»: гомосексуальность*, позиция по СВО и бизнес в Париже. Правда ли, что Иван Ургант вернется на Первый канал?

Иван Ургант (Фото: Instagram**/urgantcom)
Cегодня Ивану Урганту исполняется 47 лет. Одни говорят, что совсем скоро его «наградят» статусом иноагента, а другие — что он вернётся на Первый канал. В любом случае ведущему пора бы уже определиться со своей позицией. Однако он этого делать не торопится, оставляя себе пути отступления. Как сейчас живет Иван Ургант расскажет «Радио 1».
Наследство
С юности Иван отличался расчётливостью. Его отец — артист Андрей Ургант, мать — актриса Валерия Киселёва, а бабушка — легенда советского кино Нина Ургант. В интервью он открыто признавал, что поддержание хороших отношений в семье во многом связано с будущим наследством. Также Иван не стеснялся использовать родственные связи для карьерного старта: вместо армии — обучение за границей, а затем поступление сразу на второй курс театрального вуза. В Большом драматическом театре имени Товстоногова он начал играть с именитыми артистами ещё будучи студентом.
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Выходки
На телевидении карьера шла в гору, несмотря на неоднозначные поступки. Урганту прощались даже самые спорные шутки: от пародий на святыни до колкостей в адрес политиков и армии. На шоу «Смак» он неудачно пошутил о комиссарах и украинских деревнях, за что потом извинялся в характерной ироничной манере.
«В качестве самонаказания обязуюсь готовить в этой передаче только борщ, вареники, галушки по 2018-й год включительно. А всех родившихся у меня с этого момента детей, вне зависимости от пола, называть Богдан. Ваш Иван «Подчеревок» Ургант», — написал артист в социальной сети.
Когда в его передаче появился Пирс Броснан, они вместе устроили сомнительную игру — метали оливки в декольте женщин, что вызвало обвинения в сексизме. Ургант отшутился снова — предложив женщинам покидать оливки ему в штаны. Шутки дошли до абсурда, когда он высмеивал конфликт в родительском чате, переросший в драку, после которой один из родителей скончался. Тогда ведущий свалил вину на редакторов.
Иван Ургант (Фото: кадр из программы «Смак»)
Слухи
Популярный блогер Юрий Хованский однажды заявил, что Ургант гей* и ведёт двойную жизнь. За Ивана вступилась Ксения Собчак, но блогер продолжал настаивать на своём. Подобные заявления вызвали волну возмущения, особенно на фоне имиджа ведущего как примерного семьянина.
Отпуск после СВО
После начала СВО Ургант разместил чёрный квадрат в соцсетях с подписью «Нет войне». С тех пор он ушёл в отпуск и уехал из страны, а шоу «Вечерний Ургант» прекратило выходить в эфир. Говорят, его не уволили официально и он продолжал получать зарплату, пока шоу не было закрыто окончательно. Сейчас Иван живёт между странами, включая Израиль, куда также переехала его семья. Он по-прежнему бывает в Москве, но к эфиру так и не вернулся.
Вместе с Владимиром Познером Ургант организовал тур, в рамках которого они выступают в Израиле, Армении, Грузии и Узбекистане. Со сцены Ургант признавался в любви к России и говорил, что только на расстоянии понял, насколько она ему дорога.
«Я люблю Россию. Знаете, развернуто скажу… Я вообще даже не знал, как сильно ее люблю», — говорил Ургант со сцены в Дубае.
Новый образ — Гриша Ургант
В России он переключился на музыкальные выступления под псевдонимом Гриша Ургант, а также ведёт корпоративы. Кроме того, выпустил необычную книгу — «Припухлые железы жизни». В ней 176 пустых страниц, однако весь тираж был продан, а выручка пошла на благотворительность детскому хоспису «Дом с маяком».
Возвращение
Ходят слухи, что «Вечерний Ургант» может вернуться на Первый канал. Осенью 2024 года этого не случилось, теперь в качестве возможной даты называют 2025 год. В социальных сетях шоу снова активизировалось — «вспомнили пароль», как пошутили авторы.
Иван Ургант (Фото: кадр из шоу «Вечерний Ургант»)
Бизнес за границей
Недавно СМИ сообщили, что Ургант зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в Париже и открыл офисы с женой в престижном районе. Тут же снова потребовали признать его иноагентом, но он в свойственной себе манере пошутил, что никуда не переезжает и никаким бизнесом не занимается.
«Итак, в быстром темпе — Не переезжаю! Бизнес не начинаю! В волка по ночам не превращаюсь! Кода! За сим вынужден покинуть оркестровую яму — иду гулять с собаками по ЦАО, пока они не обгадили ковёр. Это и без них есть кому сделать… Ваш Жан Уржан», — сказал Ургант.Читайте также:
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* Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России
**Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Дарья Филинова