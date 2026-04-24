Звёздный бьюти-бизнес Рудковской: миллионы прибыли и обида Киркорова
Продюсер Яна Рудковская продолжает развивать собственный косметический бренд, который по итогам 2025 года принёс ей около 7,4 миллиона рублей выручки. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
На презентации продукции она рассказала, что её косметика пользуется популярностью не только у обычных покупателей, но и среди знаменитостей. По словам Рудковской, многие клиенты возвращаются за повторными покупками, а среди звёзд продукцию уже оценили ANNA ASTI, Юлия Барановская, Евгения Медведева и Сати Спивакова.
Отдельно продюсер с улыбкой упомянула Филиппа Киркорова, который, по её словам, в шутку обиделся на неё из-за того, что не получил косметику в подарок, тогда как другим она её уже вручила.
Рудковская подчеркнула, что особенно ценит интерес со стороны известных людей, считая это признаком высокого уровня и качества своей продукции.
