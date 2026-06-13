«Есть разные ситуации»: Кристина Бабушкина объяснила, что измена не всегда кончается разрывом

13 июня 2026, 11:41

Актриса Бабушкина заявила, что измена не всегда означает конец отношений

Кристина Бабушкина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Кристина Бабушкина, известная по сериалам «Беспринципные» и «Кровавая барыня», высказалась о том, как стоит реагировать на измену в отношениях. Она призвала не принимать поспешных решений о разводе.





Соображениями знаменитость поделилась в эфире шоу «Сплетни» на канале Карины Мурашкиной. Стоит отметить, что в личной жизни собеседницы тоже были перемены.





«В таких вопросах самое опасное — быть категоричной. Если он подонок и сохранять нечего, то и не надо этого делать, но есть же разные ситуации», — пояснила Бабушкина.