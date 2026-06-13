«Есть разные ситуации»: Кристина Бабушкина объяснила, что измена не всегда кончается разрывом
Актриса Бабушкина заявила, что измена не всегда означает конец отношений
Актриса Кристина Бабушкина, известная по сериалам «Беспринципные» и «Кровавая барыня», высказалась о том, как стоит реагировать на измену в отношениях. Она призвала не принимать поспешных решений о разводе.
Соображениями знаменитость поделилась в эфире шоу «Сплетни» на канале Карины Мурашкиной. Стоит отметить, что в личной жизни собеседницы тоже были перемены.
«В таких вопросах самое опасное — быть категоричной. Если он подонок и сохранять нечего, то и не надо этого делать, но есть же разные ситуации», — пояснила Бабушкина.
По её мнению, универсального рецепта не существует, поскольку каждая пара переживает свои трудности. С 2005 по 2012 год Кристина была замужем за актёром Станиславом Дужниковым, у них растёт дочь Устинья (2007 г.р.). С 2017 года артистка состоит в браке с бизнесменом Андреем Гацунаевым.