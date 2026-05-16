Развод с Бабушкиной, операция по уменьшению желудка и резкое похудение: как сложилась жизнь звезды «Ворониных» Станислава Дужникова?
Актеру Станиславу Дужникову, известному зрителям по ролям в сериалах «Воронины», «ДМБ», «Ивановы-Ивановы», 17 мая исполняется 53 года. Этот заслуженный артист России прошёл долгий путь от мальчика из Саранска, который четыре раза штурмовал театральный, до одного из самых узнаваемых комедийных актёров страны. Его карьера была насыщена не только громкими премьерами, но и борьбой с лишним весом, преодолением тяжёлых болезней и шумными разводами. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография артистаСтанислав Дужников родился в многодетной семье врачей в Саранске 17 мая 1973 года. Однако эта благополучная, на первый взгляд, история имела глубокую трещину: когда мальчику исполнилось 12 лет, родители развелись. Жизнь Станислава раскололась надвое — интеллигентный быт столицы Мордовии и суровая реальность деревенской жизни у бабушки, куда его отправляли на каникулы. Возможно, именно это смешение городского лоска и народной смекалки сделало из него того самого «своего в доску» парня, которого мы видим на экране.
Путь к славе оказался тернист. Дужников грезил сценой, но Щукинское училище распахивало двери далеко не перед каждым. Амбициозному абитуриенту потребовалось четыре попытки, чтобы доказать комиссии свою состоятельность. Дебют Дужникова в кино состоялся в 1995 году в фильме «Барышня-крестьянка», но настоящий «звёздный час» настиг его в начале нулевых. Роль сумасбродного Бомбы в чёрной комедии «ДМБ» мгновенно сделала его любимцем публики. За этим последовали работы в «Каменской», «Турецком гамбите», «Параграфе 78» и, конечно, «Ворониных».
Интересно, что для образа вечно голодного и слегка инфантильного Лёни режиссёры попросили актёра набрать вес. И он набрал — даже больше, чем требовалось. Как шутил позже сам актёр, остановиться было сложно. На сегодняшний день фильмография Станислава насчитывает более 100 работ.
Разводы, романы и единственная дочьЛичная жизнь Дужникова — это не менее захватывающая драма, чем его сериальные перипетии. Первой супругой стала коллега по цеху, актриса Кристина Бабушкина. Их роман развивался стремительно, хотя к официальному браку пара шла полтора года. Свадьбу сыграли в 2005-м, а спустя два года на свет появилась дочь Устинья. Казалось, что семья сложилась, но идиллия длилась недолго. Через пять лет брак треснул. Дужников и Бабушкина развелись, причём, по словам окружения, причиной стало угасание страсти и появление другой женщины.
Долго скрывать пассию не получилось. Избранницей актёра стала дизайнер Катерина Волга, которая не имеет отношения к киномиру и владеет собственным салоном цветов на Патриарших прудах. Этот роман вызвал волну обсуждений, поскольку многие считали, что именно из-за Катерины актёр ушёл из семьи. Что характерно, с новой возлюбленной Дужников не спешил под венец. А в 2025 году стало известно, что Станислав и Катерина расстались.
«Мы расстались со Станиславом еще несколько лет назад. Я очень благодарна за эти отношения, они были классными. Расстались на нормальной ноте, но не общаемся и не поддерживаем никакие контакты», — делилась Волга в интервью изданию URA.RU.Стоит отметить, что и с Бабушкиной Станислав сохранил тёплые отношения. Он оставил ей просторную квартиру в центре столицы и всегда уделял дочери Устинье, которая, к слову, уже пробует силы в мире музыки и кино.
Скандалы, операция и похудение на 60 кгПоклонники годами видели актёра в амплуа увальня с лишним весом, и вдруг — разительная перемена. Вес артиста действительно долгое время был более 200 килограммов, что давало серьёзную нагрузку на здоровье. В какой-то момент в прессу просочилась информация, что Дужников перенёс операцию по шунтированию желудка из-за ожирения третьей степени и начинающегося диабета.
Однако реакция самого артиста на эти слухи была сродни взрыву бомбы. Эмоционально и резко он опроверг все домыслы.
«С чего вы взяли? Какая операция? Врут!» — заявил он журналистам издания «Абзац», опровергая сообщения об операционном столе в 2025 году.
По его версии, он просто взял себя в руки, пересмотрел систему питания и начал активно тренироваться. Похудение стало результатом силы воли, а не скальпеля хирурга.
«Спорт для профессионалов, а вот физкультура нужна всем. Есть можно всё, но понемногу. Порции такие, чтобы поместились в ладошку. Пять раз в день с интервалом в три часа между приёмами пищи. Калории сам не считаю, но если кому-то хочется, то пусть считают на здоровье», — объяснил актёр журналистам StarHit.ru.Несмотря на это заявление, среди публики одни верят кумиру, другие продолжают утверждать, что сбросить 40–60 килограммов без медицинского вмешательства в таком возрасте практически невозможно.
Как сейчас живет артистСегодня Станислав Дужников находится на пике творческой формы. Он продолжает радовать зрителей появлением в новых проектах. Совсем недавно на экраны вышли картины «Тайна адмирала Ушакова», «Школа Бабы-Яги» и «Сюрприз для мамы». Заглядывая в 2026 год, можно сказать, что безработица артисту не грозит. В настоящее время ведутся съемки «1812. Охота на Императора».
Кроме того, артист продолжает активно служить в МХАТ имени Чехова, где является одним из узнаваемых актеров труппы. Сейчас в театре с его участием идут постановки «Пиквикский клуб», «Дом», «Женитьба» и «Прошлым летом в Чулимске».
После расставания с Волгой Станислав не спешит афишировать новые романы и предпочитает жить по принципу «счастье любит тишину».