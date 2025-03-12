Звезда «Беспринципных» Кристина Бабушкина: актриса вопреки всему, идеальная роль жены и скандал с наркотиками второго мужа

Российская актриса Кристина Бабушкина — харизматичная, яркая и фактурная звезда отечественного кинематографа. В её фильмографии более 100 ролей, одна из самых ярких — роль генеральской жены в сериале «Беспринципные». О личной жизни и творческом пути артистки читайте в материале «Радио 1».