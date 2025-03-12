Звезда «Беспринципных» Кристина Бабушкина: актриса вопреки всему, идеальная роль жены и скандал с наркотиками второго мужа

Кристина Бабушкина (Фото: Instagram*@kristina.babushkina)
Российская актриса Кристина Бабушкина — харизматичная, яркая и фактурная звезда отечественного кинематографа. В её фильмографии более 100 ролей, одна из самых ярких — роль генеральской жены в сериале «Беспринципные». О личной жизни и творческом пути артистки читайте в материале «Радио 1».
Артистка вопреки всему
Кристина Бабушкина (Фото: Instagram*@kristina.babushkina)
Кристина Бабушкина появилась на свет в 1978 году в Иркутске. Её родители были музыкантами: мать возглавляла камерный хор в филармонии, а отец играл на гобое в оркестре при областном правительстве. Девочка с детства имела хороший слух и вокальные данные, неудивительно, что родители пророчили ей карьеру певицы. Только Кристине музыка была не по душе, ее увлекала актерская игра. Уже в старших классах она участвовала в школьных постановках, играла в КВН и посещала театральную студию.
Будучи ученицей 10 класса в 1993 году, девушка втайне от родителей поступила в Иркутское театральное училище. И когда пришло время идти в 11 класс, Бабушкина сообщила родным о том, что уже учится на актрису и менять ничего не собирается.
Обучение в училище закончилось трагично. На втором курсе Кристина попала в серьезную автомобильную аварию. Будущая звезда сериалов получила травму ноги, и прогнозы на восстановление конечности были неутешительными, ее ждала хромота. Из-за профессиональной непригодности Бабушкину отчислили из Иркутского театрального училища, и в жизни Кристины начался двухлетний период восстановления. Она перенесла несколько сложных операций и буквально заново училась ходить. К счастью, благодаря настойчивости актрисы, она смогла восстановиться после травмы и вернуться к полноценной жизни.
В 1998 году, еще передвигаясь с помощью костылей, Кристина Бабушкина отправилась покорять театральные вузы столицы. Документы были поданы во все заведения, которые подготавливали актеров, и везде актриса оказалась в списках поступивших. Выбрала Бабушкина для себя школу-студию МХАТ, а руководителем курса стал сам Олег Табаков.
Актриса кино
Кристина Бабушкина (Фото: Instagram*@kristina.babushkina)
Кристина Бабушкина стала участницей театральных постановок, выступая на сцене МХТ и Театра Табакова, ещё будучи студенткой второго курса. В то же время актриса начала свою карьеру в кино. Её дебют состоялся в криминальном сериале «Маросейка, 12», где она исполнила роль женщины лёгкого поведения. А первую главную роль она получила в многосерийной мелодраме «Примадонна».
В дальнейшем творческая копилка Кристины Бабушкиной обогатилась новыми образами, созданными ею в кино. Она сыграла в таких проектах, как «Земский доктор», «Национальное достояние», «Подруга банкира» и «От первого до последнего слова», «Кровавая барыня» и многих других. Знаковой картиной для актрисы стал сериал «Беспринципные». По словам самой Кристины, ей нужно было сняться в сотне фильмов, появиться в «Беспринципных» и только после этого обрести известность.
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Личная жизнь
Станислав Дужников с дочерью Устиньей (Фото: Instagram*@kristina.babushkina)
Первым супругом Кристины Бабушкиной был её коллега, актёр Станислав Дужников. Долгое время пара общалась в качестве друзей. Но потом появилось нечто большее, что сблизило актёров, и в скором времени Станислав сделал предложение. В 2007 году в молодой семье появилась дочка Устинья. Союз двух актёров претендовал на статус идеального брака, но всё изменилось, когда пара стала работать в одном театре. Чувства сошли на нет, и в 2012 году пара официально оформила развод. Разошлись супруги тихо, без скандалов и дележки имущества, оставшись при этом друзьями и прекрасными родителями для дочери.
Кристина Бабушкина и Андрей Гацунаев (Фото: Instagram*@kristina.babushkina)
В 2017 году Кристина Бабушкина второй раз официально вышла замуж. Супругом звезды стал Андрей Гацунаев, руководитель аппаратом председателя совета директоров в ОАО «Энергостройинвест-Холдинг». Строить отношения с мужчиной не из творческой среды оказалось значительно проще. До свадьбы актриса порядка двух лет скрывала возлюбленного, но радостным событием поделилась с публикой. Андрей Гацунаев оказался заботливым супругом и хорошо поладил с дочкой и бывшим мужем Бабушкиной.
Скандал с наркотиками
Летом 2023 года Кристина Бабушкина с Андреем Гацунаевым угодили в громкий скандал. Авто супруга остановили сотрудники ДПС и при осмотре обнаружили в салоне сверток с запрещенным порошком. Водитель пытался его съесть, а потом и вовсе набросился на инспектора и укусил его за палец. Так Гацунаев стал фигурантом сразу двух уголовных дел: хранение запрещенных веществ и нападение на полицейского. И отправился под домашний арест. По итогу супруга Бабушкиной признали виновным и назначили штраф в размере 200 тысяч рублей.
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