«Есть шансы»: Адвокат рассказал, в каком случае Михаил Ефремов выйдет по УДО

Михаил Ефремов (фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Михаил Ефремов официально подал ходатайство об условно-дословном освобождении (УДО). В суд уже поступили соответствующие документы, пишет Агентство городских новостей «Москва». Алексеевский районный суд Белгородской области рассмотрит ходатайство 24 марта в 10:00.
Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» напомнил, что Михаил Ефремов может ходатайствовать об УДО, когда отсидит половину срока.
По его словам, также будет учитываться поведение Ефремова во время отбытия наказания и иные факторы.
Он добавил, что шансы у актера театра и кино есть, если он не нарушит правила на финишной прямой.
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«В соответствии со статьей УК РФ условно-досрочное освобождение может быть применено только после фактического отбытия осужденным не менее половины срока наказания, назначенного за тяжкое преступление», — отметил он.
По его словам, также будет учитываться поведение Ефремова во время отбытия наказания и иные факторы.
«Как таковых у ИК-4 нет весомых оснований для отказа в положительной характеристике. Он активно принимает участие в самодеятельности в ИК-4. Так же нужно брать в расчет состояние здоровья Ефремова. Теоретически на УДО могли бы повлиять родственники погибшего, но ввиду того, что Ефремов характеризуется положительно, взысканий не имеет и, самое главное, принял меры к погашению ущерба потерпевшей стороне — вряд ли они будут услышаны», — прокомментировал адвокат.
Он добавил, что шансы у актера театра и кино есть, если он не нарушит правила на финишной прямой.
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Анастасия Панченко