«Есть шансы»: Адвокат рассказал, в каком случае Михаил Ефремов выйдет по УДО

Блогер Диана Шурыгина и бизнесмен Святослав Гусев передумали играть свадьбу чуть ли не за неделю до события, отменив дату на 13 марта. Еще в феврале пара делилась радостью помолвки, а теперь Святослав раскрывает, почему их любовь дала трещину и они расстаются. Он открыто рассказал о проблемах в отношениях и своих чувствах в интервью The Voice.