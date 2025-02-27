«Как Ефремова»: Адвокат рассказал, как Буйнова могут наказать за ДТП с пенсионеркой

Александр Буйнов (Фото: телеграм-канал @buinovofficial)
Вчера у одного из домов в подмосковном городе Апрелевка «Лексус» наехал на 62-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшая с разрывом связки госпитализирована.
Выяснилось, что за рулем иномарки находился Народный артист России, певец Александр Буйнов. В настоящий момент выясняются все детали случившегося.
Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» сообщил, что ДТП с причинением того или иного ущерба здоровью пешехода всегда является сложным предметом разбирательства. В особенности — если за рулем автомобиля находится медийная личность.
По его словам, чтобы наказывать народного артиста, нужно выяснить все детали — например, не нарушал ли Буйнов правил дорожного движения или был ли он в состоянии алкогольного опьянения.
Он подчеркнул, что все это не умоляет того факта, что автомобиль является средством повышенной опасности и возлагает на водителя огромную ответственность.
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Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» сообщил, что ДТП с причинением того или иного ущерба здоровью пешехода всегда является сложным предметом разбирательства. В особенности — если за рулем автомобиля находится медийная личность.
«В нашем случае пострадавшей нанесен вред здоровью в виде разрыва связки, однако нужно понимать, этот разрыв делится на 3 категории тяжести: легкий вред — частичный разрыв с минимальной потерей функции, средний вред — частичный разрыв с более выраженной болью и нестабильностью, тяжкий вред - полное разрушение с сильной болью и нестабильностью», — уточнил эксперт.
По его словам, чтобы наказывать народного артиста, нужно выяснить все детали — например, не нарушал ли Буйнов правил дорожного движения или был ли он в состоянии алкогольного опьянения.
«Будут учитывать степень вины пострадавшей, тяжесть ее травмы. Будут смотреть, были ли предприняты Буйновым действия, направленные на немедленное оказании первой помощи пострадавшей, и пытался ли артист загладить свою вину, выплатил ли какую-нибудь компенсацию», — объяснил адвокат.
Он подчеркнул, что все это не умоляет того факта, что автомобиль является средством повышенной опасности и возлагает на водителя огромную ответственность.
«Известны случаи, когда медийные личности получали реальный срок и не маленький (Михаил Ефремов), так же случаи когда медийные личности избегали реального срока (блогер Эдвард Бил)», — прокомментировал Воропаев.
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Анастасия Панченко