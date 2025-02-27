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«Как Ефремова»: Адвокат рассказал, как Буйнова могут наказать за ДТП с пенсионеркой

Адвокат Воропаев: за ДТП с пенсионеркой Буйнова могут наказать как Ефремова
Александр Буйнов (Фото: телеграм-канал @buinovofficial)

Александр Буйнов (Фото: телеграм-канал @buinovofficial)

Вчера у одного из домов в подмосковном городе Апрелевка «Лексус» наехал на 62-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшая с разрывом связки госпитализирована.
Выяснилось, что за рулем иномарки находился Народный артист России, певец Александр Буйнов. В настоящий момент выясняются все детали случившегося.

Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» сообщил, что ДТП с причинением того или иного ущерба здоровью пешехода всегда является сложным предметом разбирательства. В особенности — если за рулем автомобиля находится медийная личность.

«В нашем случае пострадавшей нанесен вред здоровью в виде разрыва связки, однако нужно понимать, этот разрыв делится на 3 категории тяжести: легкий вред — частичный разрыв с минимальной потерей функции, средний вред — частичный разрыв с более выраженной болью и нестабильностью, тяжкий вред - полное разрушение с сильной болью и нестабильностью», — уточнил эксперт.

По его словам, чтобы наказывать народного артиста, нужно выяснить все детали — например, не нарушал ли Буйнов правил дорожного движения или был ли он в состоянии алкогольного опьянения.

«Будут учитывать степень вины пострадавшей, тяжесть ее травмы. Будут смотреть, были ли предприняты Буйновым действия, направленные на немедленное оказании первой помощи пострадавшей, и пытался ли артист загладить свою вину, выплатил ли какую-нибудь компенсацию», — объяснил адвокат.

Он подчеркнул, что все это не умоляет того факта, что автомобиль является средством повышенной опасности и возлагает на водителя огромную ответственность.

«Известны случаи, когда медийные личности получали реальный срок и не маленький (Михаил Ефремов), так же случаи когда медийные личности избегали реального срока (блогер Эдвард Бил)», — прокомментировал Воропаев.

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#авария
Дочь Леры Кудрявцевой слегла из-за серьезного недуга
Кудрявцева переживает за свою заболевшую дочку
27 февраля 2025, 10:57

Лера Кудрявцева (фото: Telegram @lerakudryavtseva)

Лера Кудрявцева в своем Telegram-канале поделилась переживаниями, которые связаны с болезнью ее 6-летней дочери от мужа Игоря Макарова. Выяснилось, что Маша больше недели назад серьезно заболела. Согласно мнению ведущей, дочка заразилась вирусом, который сейчас «гуляет» по столице.
«Вирус в Москве — это трындец. Маша просто пластом восемь дней с температурой 38-39. Присоединился отит и я, конечно, испугалась, начали антибиотики», — пояснила Кудрявцева.

При этом звезда российского шоу-бизнеса получила замечание от своей матери Александра Ивановны, которая выступает против лечения «химией». Бабушка Маши всю жизнь лечится исключительно народными методами.

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#жизнь
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«Вопреки всем трудностям»: Козловский рассказал о своей сложной жизни в России
Козловский настаивает, что не предал свою страну
27 февраля 2025, 10:36

Данила Козловский (Фото: Instagram* @danilakozlovsky)

Данила Козловский выиграл в суде над главой ФПБК Виталием Бородиным. Артисту пришлось защищать свою репутацию после обвинений в экстремизме и нарушении миграционных правил. Об этом сообщает 7Дней.ру.
«То, о чем писал Бородин, — неправда. Теперь официально! Вопреки его стараниям грязной ложью создать вокруг меня атмосферу подозрительности и ненависти, вопреки всем трудностям, я продолжаю жить в России. Я никогда и никуда не уезжал», — заявил Козловский.

По его словам, ​он никогда не перестал любить свой дом.

Слухи об эмиграции актера серьезно ударили по его репутации. Уточняется, что он потерял работу в театре и перестал получать перспективные предложения о съемках в кино.

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Леонид Якубович много лет скрывал 10-комнатную квартиру и замок, как у Пугачёвой

«Я всегда очень долго переживаю, потому что любила»: Ольга Бузова рассказала о том, как страдала по бывшим

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«Я всегда очень долго переживаю, потому что любила»: Ольга Бузова рассказала о том, как страдала по бывшим
Ольга Бузова рассказала о том, как страдала по бывшим
27 февраля 2025, 10:06

Ольга Бузова (фото: Telegram @byzovahouse)

Ольга Бузова пережила два болезненных расставания. Футболист Дмитрий Тарасов не просто объявил о разводе, но и выгнал из дома, забрав подарки. А шоумен Дава (Давид Манукян), по словам певицы, поднимал на нее руку. Об этом ведущая рассказала в интервью шоу «Восточный экспресс» на радио «Восток FM».
Каждое расставание проходило для Бузовой крайне болезненно. Певица впадала в депрессию, но со временем ей удавалось восстановить силы и превращать боль в толчок для карьеры. По ее словам, разрыв «надо перестрадать».

«Невозможно без этого. Если ты не проживешь свою боль, не проплачешь, не проговоришь, не объяснишь у тебя это будет всплывать из отношений в отношения. Я всегда очень долго переживаю, потому что я любила и это нормально — переживать после расставания. Я настрадалась, наплакалась, наревелась», — пояснила телеведущая.

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Измены мужа и два брака с меркантильным «бразильцем»: нашла ли звезда «Возвращения Мухтара» Оксана Сташенко свое счастье?

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Измены мужа и два брака с меркантильным «бразильцем»: нашла ли звезда «Возвращения Мухтара» Оксана Сташенко свое счастье?
27 февраля 2025, 08:52

Оксана Сташенко (Фото: Инстаграм* @oksana_stashenko)

Яркую и эффектную Оксану Сташенко вот уже более двадцати лет публика называет рыжеволосой красавицей Жанеттой. Именно так величали героиню актрисы, судмедэксперта Сельскую в полюбившемся зрителям сериале «Возвращение Мухтара».

Влюбленность и измена

В студенческие годы Оксана Сташенко увидела на сцене старшекурсника Сергея Пускепалиса, который очень ей приглянулся. Правда видный парень и не подозревал о чувствах девушки.

Страдания актрисы длились пару месяцев, а затем все забылось. Более глубокие чувства Оксана испытала в отношениях с коллегой Владиславом Фроловым. Он хотел все время быть рядом. Однако молодого человека позвали в Тюменский драм. театр, а Сташенко устроилась в Каменск-Уральский. Они встречались на расстоянии два года. Близкие пары полагали, что вскоре Оксана и Владислав сыграют свадьбу. Однако все сложилось иначе, Фролова поймали на измене. Простить предательство актриса не смогла. Чтобы пережить неудачу в личной жизни, она с головой окунулась в работу.

Сташенко подтолкнули к разводу

Свой очередной отпуск Сташенко захотела провести в Москве. Именно там она познакомилась с ведущим артистом Театра на Юго-Западе Игорем Китаевым. Между актерами вспыхнули чувства и у них закрутился стремительный роман. Только Оксана начала говорить об отъезде, Игорь сразу предложил переехать к нему, стать законной супругой.

Бросать театр артистка не желала, но влюбленность взяла верх. Тогда Сташенко без колебаний уволилась по собственному желанию. Первое время семейная жизнь правда была идеальной. Брак дал трещину из-за частых «загулов» Китаева. Он пропадал на несколько дней с товарищами, кутил, не задумываясь, что дома его ждет любимая, волнуется, обзванивает все больницы.

Оксана Сташенко (Фото: Инстаграм* @oksana_stashenko)


Когда Оксана не выдержала, а «доброжелательные» подруги убеждали: «он тебе не пара», все закончилось расставанием. Через некоторое время артистка узнала, что Игорь заключил брак с другой, самой рьяной подругой-провокаторшой, которая активно уговаривала развестись с Китаевым. Однако брак просуществовал недолго.

Пережить новое потрясение в личной жизни помогла работа. Съемки в польской рекламе, участие в турецких и финских телепередачах способствовали накоплению денег, открытию актерского агентства, покупке жилья в Москве.

Единственное, чего Сташенко не хватало — это любимой мамы. Спустя некоторое время Ольга Федоровна переехала к дочке, обустроилась и жизнь начала приходить в привычное русло.

Два брака с «бразильцем»

На этом испытания для звезды не закончились. На её пути появился человек, который стал не заботливым партнером, а источником ужасных бед, тревог, разочарований.

Когда ее познакомили с Константином, актером из Новосибирска, Оксану впечатлил его тяжелый взгляд. Потом Сташенко называла мужчину «бразильцем». Артист умело ухаживал, показывал серьезность своих намерений.

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Близкие артистки осторожно предупреждали Оксану о некрасивом поведении ухажера в отношении коллег на «Мосфильме». Он якобы предлагал интим-услуги взамен на мизансцены в кино. Еще рассказали, что у актера есть супруга и дочь.

Верить во все это Оксана не собиралась, однако попросила Константина прокомментировать сказанное другими. В ответ услышала, что брак лишь на бумаге.

В результате Константин добился сочувствия, оперативно оформил развод и предложил купить жилье на средства, которые артистка накопила. И вновь Сташенко оказалась в ЗАГСе, приобрела четырехкомнатную квартиру на Мытищах и приписала туда законного супруга.

Оксана Сташенко (Фото: Инстаграм* @oksana_stashenko)


Через некоторое время «бразилец» показал истинное лицо: изменил ей с риелторшей, осуществлявшей недавнюю сделку по квартире. На требования Оксаны, обосновать, почему он так поступил, мужчина поднял на любимую руку.

После этого инцидента, артист по-хамски с ней обращался, бил, угрожал расправой, говорил, что и её маму не пожалеет, если она подаст на развод. Избавиться от «бразильца» было не так-то просто: пришлось разменять жилплощадь и купить ему комнату.

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Но Константин вновь появился на пороге её дома. Умолял простить, уверяя в огромной любви, бескорыстии.

Сташенко поверила, согласилась помириться и снова сыграть свадьбу. Почти перед регистрацией брака «бразилец» между словом спросил, где Оксана хранит деньги. При этом он знал, что средств у нее хватает.

«Да у мамы... я банкам не доверяю», — ляпнула актриса.

Оксана Сташенко (Фото: Инстаграм* @oksana_stashenko)


Однако в действительности открыла счет и периодически переводила определенную сумму. Но ей захотелось обернуть все в легкую шутку, а «бразилец» поверил.

В то время как Константин и Оксана давали друг другу клятвы, трое мужчин, представившись слесарями, пробрались в квартиру мамы Сташенко, требуя показать место, где спрятаны накопления. От испуга Ольга потеряла сознание. Тогда злоумышленники напали на её гостью, отобрали тысячу долларов, побили всю мебель и убежали.

Подумав над отвратительным происшествием, вспомнив недавний разговор о деньгах, актриса осознала: наводчиком мог оказаться её муж. У Константина было алиби, но следственные органы задержали одного из вскрывавших квартиру, а тот их вывел на уже знакомого риелтора.

Вскоре супруги развелись и «бразилец» больше не появлялся на пути актрисы.

Оксана Сташенко (Фото: Инстаграм* @oksana_stashenko)

Счастливый конец

Несмотря на грустный семейный опыт, Оксана не перестала с оптимизмом смотреть на жизнь. На отдыхе в Коктебеле она познакомилась с владельцем отеля Игорем Шептовецким.

Через три месяца предприниматель сделал Сташенко предложение. У пары все шло хорошо, до того момента, пока Игорь не настоял бросить кино и вместе с ним заняться гостиничным бизнесом. Не найдя компромисс, влюбленные расстались.

Потом Сташенко приписывали отношения с Игорем Скляром. Затем все затихло, Оксана стала участницей нового проекта «Возвращение Мухтара», съемки которого проходили в Киеве.

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Свободное время актриса посвящала пению и собиралась записать диск. Как-то гуляя по городу, актриса посетила джазовый клуб, послушала музыку и разговорилась со звукорежиссером Владом Миной. Узнав о мечте Оксаны, молодой человек предложил записать диск в его студии.

Несмотря на разницу в возрасте (Игорь младше актрисы на девять лет), они нашли точки соприкосновения. Через некоторое время Игорь и Оксана поехали вместе в путешествие по Индии. Оттуда вернулись уже в отношениях, а в 2010-м сыграли свадьбу.

Вот уже 15 лет влюбленные бесконечно счастливы, поддерживают и заботятся друг о друге. Однако наследников у супругов нет, но они опекают детей-сирот, оказывают им материальную помощь.

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Появились новые сведения о состоянии здоровья Добровольской перед ее смертью
Добровольская во время съемок в кино незадолго до смерти ни на что не жаловалась
27 февраля 2025, 08:44

Евгения Добровольская (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Российская актриса Евгения Добровольская, ушедшая из жизни 10 января, успела завершить съемки в фильме «Дорогая, я больше не перезвоню». Режиссер картины Александр Фомин рассказал о том, что актриса не жаловалась на свое самочувствие во время работы над проектом, несмотря на то, что в последние месяцы боролась с онкологией. Об этом пишет «‎5-tv.ru».
«Она это хранила в себе. Работала всю смену. Ни на что не жаловалась. Мне уже после сказали, что она болеет. Но по съемкам нельзя было сказать. Она выкладывалась на сто процентов. В тот момент я не подозревал», — отметил Фомин в интервью Пятому каналу.

Фильм, который рассказывает историю мужчины, разочаровавшегося в жизни и впавшего в кому — преддверие загробного мира, выйдет на большие экраны в марте. Последняя роль Добровольской стала значимой в ее карьере и оставит яркий след в памяти зрителей.

Умерла народная артистка РФ Евгения Добровольская
Умерла народная артистка РФ Евгения Добровольская

Родной театр Евгении Добровольской, МХТ имени Чехова, оказывал ей финансовую поддержку, покрывая расходы на дорогостоящее лечение. Летом она еще выступала в спектакле «Космос», зрители не подозревали о ее борьбе с тяжелой болезнью.

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