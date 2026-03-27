«Есть слово "надо"»: Валерия поддержала Симоньян в трудный период болезни
Валерия высказалась в поддержку Маргариты Симоньян, которая, несмотря на тяжелое состояние здоровья, продолжает активно работать и не теряет внутренней стойкости. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
В беседе с журналистами певица отметила, что её искренне восхищает отношение Симоньян к жизни и трудностям. По словам Валерии, телеведущая демонстрирует редкую силу характера, не позволяя обстоятельствам сломить себя даже в самые непростые периоды.
Артистка вспомнила слова Симоньян из одного из интервью, где та заявила, что не понимает, что такое выгорание, поскольку в её жизни есть принцип «надо». Валерия подчеркнула, что такая жизненная позиция заслуживает уважения, особенно учитывая те испытания, через которые проходит журналистка.
Певица добавила, что в подобных ситуациях особенно важно сохранять самообладание и продолжать двигаться вперёд, выполняя свои обязанности и не опуская руки. По её мнению, пример Симоньян может вдохновить многих людей, столкнувшихся с трудностями, не сдаваться и находить в себе силы идти дальше.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России