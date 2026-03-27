«Я шантажирую их»: Мария Погребняк попала в скандал из-за поддельной сумки

Мария Погребняк обвинила магазин в продаже поддельной сумки за 1,4 млн рублей

Мария Погребняк (Фото: Telegram @Mariapogas)

Мария Погребняк оказалась в центре скандала из-за сумки Birkin. Экс-участница шоу «Сокровища императора» заказала брендовый аксессуар у известного байера, но столкнулась с обманом. Подробности случившегося модель рассказала в личном блоге.





Когда Погребняк привезли сумку, она обратила внимание на некачественную фурнитуру и штамп. Магазин признал, что аксессуары были ненастоящими, принёс извинения и пообещал привезти оригинальное изделие из бутика.







«На меня готовы подать в суд за то, что я шантажирую их. Суть в том, что они попросили найти компромисс, берут вину на себя, обещали предоставить сумку из бутика с документами. Прошло столько месяцев, и они замолкли! Никто со мной не связывался. Я им написала: «Где же сумка?» Я что, лохушка какая-то, которую можно кинуть?» — высказалась Мария.