Особняк с кинотеатром и спа: Кайли Дженнер выставила дом на продажу
Кайли Дженнер решила расстаться со своим особняком в Хидден-Хиллз, Калифорния, выставив его на продажу за 20,25 миллиона долларов. Об этом сообщает Daily Mail.
Двухэтажный дом площадью более 1200 квадратных метров включает восемь спален и столько же ванных комнат. Внутри есть собственный кинотеатр, игровая зона с баром, кабинет с камином, тренажёрный зал, спа-пространство и большая кухня, рассчитанная на профессионального шефа.
На участке обустроены бассейн, джакузи, летняя кухня, зона с кострищем, детский игровой домик и парковка на восемь автомобилей.
Этот дом Дженнер приобрела ещё в 2016 году, когда ей было 17 лет, примерно за 12 миллионов долларов, после чего провела масштабную реконструкцию.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России