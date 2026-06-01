«У неё есть голос»: Соседов оценил вокальные данные Анастасии Волочковой

01 июня 2026, 16:52

Музыкальный критик Сергей Соседов оценил вокальные данные Анастасии Волочковой

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что у балерины Анастасии Волочковой есть вокальные данные. Так он оценил певческий талант знаменитости.





В беседе с Общественной Службой Новостей эксперт отметил, что давно наблюдает за попытками Волочковой начать музыкальную карьеру.

«Мне нравится то, что Настя пытается развиваться не только в балете, но и в музыке. У неё есть голос. Он неплохой! Она может выступать на публике, из всего этого симбиоза можно сделать прекрасное шоу: танец и песня», — пояснил Соседов.

«Всё-таки уровень Насти в контексте музыкального творчества — это корпоративы и камерные концерты. Но выступать с певческим шоу на очень широкую публику я бы ей всё-таки не рекомендовал, нужно совершенствовать вокал», — добавил Сергей.