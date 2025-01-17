Многоженец Сухов живет за счет 30 детей, избивает и унижает жен. Сбежавшая супруга рассказала истории из гарема

Имя Ивана Сухова шумит в инфополе последние месяцы. Скандальный многоженец и отец 30 детей вызвал общественный резонанс, из-за которого его начали приглашать в различные ток-шоу. На одно из таких пришла сбежавшая супруга Сухова, которая раскрыла тайны и истории жизни с тираном.