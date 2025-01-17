Многоженец Сухов живет за счет 30 детей, избивает и унижает жен. Сбежавшая супруга рассказала истории из гарема

Иван Сухов с семьей (Фото: соцсети)
Имя Ивана Сухова шумит в инфополе последние месяцы. Скандальный многоженец и отец 30 детей вызвал общественный резонанс, из-за которого его начали приглашать в различные ток-шоу. На одно из таких пришла сбежавшая супруга Сухова, которая раскрыла тайны и истории жизни с тираном.
Жизнь Сухова
На данный момент у Ивана было 12 жен. При этом официальная регистрация случилась только с Натальей, с которой они даже обвенчались. Сухов является отцом 29 детей и ждет рождения 30. Как он сам признавался, в его планы входит оставить потомство из 50 наследников. Сейчас Иван проживает с тремя женами, которые подчиняются каждому требованию тирана. Но есть та, кто не согласилась с мироустройством мужа и сбежала из гарема.
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История Юлии Дубилиной
Starhit передает, что Юлия Дубилина сбежала из гарема Ивана. Как она рассказывает, Сухов нашел ее в соцсетях и предложил сожительство. Также Юлия понравилась и Анне, супруге Ивана на тот момент, которая тоже общалась с Дубилиной. Все встретились в одной студии «Пусть говорят», где Анна защищала супруга от критики в его сторону.
Иван Сухов (Фото: соцсети)
Бьет детей и издевается над женщинами
По словам Юлии, Сухов находит женщин в тяжелой жизненной ситуации и издевается над ними. Когда Дубилина жила с Иваном, тот дал ей паранджу и потребовал ее носить. К тому же по рассказам Юлии, Сухов бьет детей по незаметным местам и говорит, что он просто так не наказывает, а это делает за провинность. К примеру, если ребенок в 3,5 года не мог читать и писать, то он обливал его холодной водой. Дубилина уточнила, дети находятся в страхе перед Иваном.
Юлия рассказала на ток-шоу, что никому не могла рассказать о тиранстве Сухова. Он же в свою очередь запрещает женам общаться с кем-либо. В итоге Дубилина взяла талоны к стоматологу, и вместе с двумя детьми сбежала от Ивана в другой город к своей маме. После Юлия пошла в полицию, так как у Сухова остался третий ребенок женщины Кирилл. Только под напором правоохранителей мужчина согласился отдать сына Юлии.
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Живет за счет дотаций
Также Дубилина поделилась и финансовым состоянием Ивана. Оказывается, что он нигде не работает. Ранее Сухов говорил, что является работником двух фирм. По факту же он существует только за счет государственных дотаций, а к тому же сидит на шее у жен. При этом детей Иван заводит только для того, чтобы жить на пособия. Когда Юлия подала на алименты Сухов принес справку, что зарабатывает четыре тысячи в месяц.
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