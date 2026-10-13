«Есть вещи, которыми делиться не надо»: Яна Чурикова объяснила, почему скрывает мужа

13 октября 2026, 21:18

Муж Яны Чуриковой работает в спутниковой компании и отлично готовит

Яна Чурикова (Фото: Instagram* / @yana_chu)

Телеведущая Яна Чурикова рассказала о личной жизни и объяснила, почему предпочитает не раскрывать подробности отношений с супругом.





Как пишет WomanHit, журналистка сознательно оберегает мужа от повышенного внимания публики, поскольку считает, что личное не обязательно должно становиться достоянием общественности.





«Поняла, что есть вещи, которыми делиться не надо, тем более если публичность — выбор кого-то одного в паре», — поделилась Яна.