«Есть вещи, которыми делиться не надо»: Яна Чурикова объяснила, почему скрывает мужа
Муж Яны Чуриковой работает в спутниковой компании и отлично готовит
Телеведущая Яна Чурикова рассказала о личной жизни и объяснила, почему предпочитает не раскрывать подробности отношений с супругом.
Как пишет WomanHit, журналистка сознательно оберегает мужа от повышенного внимания публики, поскольку считает, что личное не обязательно должно становиться достоянием общественности.
«Поняла, что есть вещи, которыми делиться не надо, тем более если публичность — выбор кого-то одного в паре», — поделилась Яна.По информации издания, супруг Чуриковой занимает руководящую должность в одной из спутниковых компаний. Несмотря на нежелание появляться вместе на публике, пара проводит много времени вдвоём и разделяет повседневные привычки.
Например, супруг телеведущей прекрасно готовит. Яна отметила, что из-за популярности доставки еды они стали реже готовить дома, однако кулинарные способности мужа остаются приятным преимуществом.
Кроме того, пара вместе ходит в спортзал. По словам Чуриковой, супруг поддерживает её во время тренировок и помогает правильно обращаться со спортивными весами.