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«Главное — нащупать»: Екатерина Моргунова раскрыла секрет своих пародий на знаменитостей

Звезда КВН Екатерина Моргунова раскрыла секрет пародии на Ксению Собчак
Екатерина Моргунова (Фото: Instagram* / @ukaterina03)

Звезда КВН Екатерина Моргунова рассказала, как создаёт пародии на известных личностей. На премьере сериала «Полураспад» в беседе с ТВ Mail артистка призналась, что работа над каждым образом проходит по-разному: одни персонажи получаются практически сразу, а над другими приходится долго работать.



По её словам, важно найти характерные особенности человека и настроить свой «внутренний музыкальный голосовой инструмент», чтобы добиться узнаваемого результата.

«Там главное — нащупать что-то. Как только ты ощутил это в себе, всё уже идёт как по маслу», — объяснила Моргунова.
Одним из самых удачных образов актрисы стала телеведущая Ксения Собчак. Сначала Екатерина пародировала её в шоу «Однажды в России», а позже начала публиковать юмористические ролики в этом амплуа в социальных сетях.

Моргунова отметила, что со временем научилась не просто повторять заранее подготовленный текст, но и импровизировать, стараясь мыслить и говорить так, будто она сама Собчак.

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