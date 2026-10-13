«Главное — нащупать»: Екатерина Моргунова раскрыла секрет своих пародий на знаменитостей

13 октября 2026, 19:24

Звезда КВН Екатерина Моргунова раскрыла секрет пародии на Ксению Собчак

Екатерина Моргунова (Фото: Instagram* / @ukaterina03)

Звезда КВН Екатерина Моргунова рассказала, как создаёт пародии на известных личностей. На премьере сериала «Полураспад» в беседе с ТВ Mail артистка призналась, что работа над каждым образом проходит по-разному: одни персонажи получаются практически сразу, а над другими приходится долго работать.





По её словам, важно найти характерные особенности человека и настроить свой «внутренний музыкальный голосовой инструмент», чтобы добиться узнаваемого результата.





«Там главное — нащупать что-то. Как только ты ощутил это в себе, всё уже идёт как по маслу», — объяснила Моргунова.