«Главное — нащупать»: Екатерина Моргунова раскрыла секрет своих пародий на знаменитостей
Звезда КВН Екатерина Моргунова раскрыла секрет пародии на Ксению Собчак
Звезда КВН Екатерина Моргунова рассказала, как создаёт пародии на известных личностей. На премьере сериала «Полураспад» в беседе с ТВ Mail артистка призналась, что работа над каждым образом проходит по-разному: одни персонажи получаются практически сразу, а над другими приходится долго работать.
По её словам, важно найти характерные особенности человека и настроить свой «внутренний музыкальный голосовой инструмент», чтобы добиться узнаваемого результата.
«Там главное — нащупать что-то. Как только ты ощутил это в себе, всё уже идёт как по маслу», — объяснила Моргунова.Одним из самых удачных образов актрисы стала телеведущая Ксения Собчак. Сначала Екатерина пародировала её в шоу «Однажды в России», а позже начала публиковать юмористические ролики в этом амплуа в социальных сетях.
Моргунова отметила, что со временем научилась не просто повторять заранее подготовленный текст, но и импровизировать, стараясь мыслить и говорить так, будто она сама Собчак.