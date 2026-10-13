«Я отписалась от неё»: Надежда Сысоева обиделась на коллегу после победы в шоу
Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева рассказала в студии программы «УТРО. ТНТ» о крупной победе в шоу «Идеальное ограбление», которая помогла ей наконец расплатиться за собственную квартиру в Москве.
В проекте артистка сумела обхитрить остальных участников и выиграла 1 миллион 580 тысяч рублей. Полученные деньги позволили ей закрыть ипотеку на жильё, за которое она долгое время выплачивала кредит.
Однако радость от победы омрачилась конфликтом с давней коллегой Наталией Медведевой. По словам Сысоевой, она рассчитывала на поддержку со стороны знакомой, с которой работала на протяжении многих лет, но вместо этого столкнулась с разочарованием.
Надежда заявила, что некоторые участники шоу, прикрываясь рассуждениями о справедливости, показали своё истинное отношение к её успеху. Артистка предположила, что за их реакцией могла скрываться зависть к тому, что ей удалось перехитрить соперников и забрать крупный выигрыш.
«Я отписалась от неё», — призналась Сысоева, говоря о Наталии Медведевой.