Ест всё подряд — и счастлив: Мария Погребняк раскрыла рацион младшего сына
Мария Погребняк объяснила, почему младшему сыну можно есть колбасу и сырники
Мария Погребняк поделилась в соцсетях подробностями о питании своего младшего сына Владимира и дала родителям советы о более спокойном подходе к детскому рациону.
По словам блогера, мальчик ест практически всё домашнее: от сырников и котлет до каш, супов и любимых баранок. Ограничение лишь одно — минимум шоколада и конфет.
Мария призналась, что раньше строже следила за питанием старших детей, но жёсткие рамки часто приводили к проблемам с желудком. Поэтому сейчас она выбирает более мягкую стратегию.
«Если ребёнок попросил кусочек колбаски — почему бы и нет?» — отмечает Погребняк.Она уверена, что разумная гибкость помогает ребёнку формировать здоровые отношения с едой, избегая запретов, которые только создают лишнее напряжение.
Пост Погребняк сопровождала милым видео, где сидят её старший и младший сыновья и едят бабушкины сырники.