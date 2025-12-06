Ест всё подряд — и счастлив: Мария Погребняк раскрыла рацион младшего сына

06 декабря 2025, 18:53

Мария Погребняк объяснила, почему младшему сыну можно есть колбасу и сырники

Мария Погребняк (Фото: Instagram* / @mariapoga_)

Мария Погребняк поделилась в соцсетях подробностями о питании своего младшего сына Владимира и дала родителям советы о более спокойном подходе к детскому рациону.





По словам блогера, мальчик ест практически всё домашнее: от сырников и котлет до каш, супов и любимых баранок. Ограничение лишь одно — минимум шоколада и конфет.



Мария призналась, что раньше строже следила за питанием старших детей, но жёсткие рамки часто приводили к проблемам с желудком. Поэтому сейчас она выбирает более мягкую стратегию.





«Если ребёнок попросил кусочек колбаски — почему бы и нет?» — отмечает Погребняк.