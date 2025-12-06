Достижения.рф

Ест всё подряд — и счастлив: Мария Погребняк раскрыла рацион младшего сына

Мария Погребняк (Фото: Instagram* / @mariapoga_)

Мария Погребняк поделилась в соцсетях подробностями о питании своего младшего сына Владимира и дала родителям советы о более спокойном подходе к детскому рациону.



По словам блогера, мальчик ест практически всё домашнее: от сырников и котлет до каш, супов и любимых баранок. Ограничение лишь одно — минимум шоколада и конфет.

Мария призналась, что раньше строже следила за питанием старших детей, но жёсткие рамки часто приводили к проблемам с желудком. Поэтому сейчас она выбирает более мягкую стратегию.

«Если ребёнок попросил кусочек колбаски — почему бы и нет?» — отмечает Погребняк.
Она уверена, что разумная гибкость помогает ребёнку формировать здоровые отношения с едой, избегая запретов, которые только создают лишнее напряжение.

Пост Погребняк сопровождала милым видео, где сидят её старший и младший сыновья и едят бабушкины сырники.

Софья Метелева

