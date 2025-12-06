«Они должны лечиться»: Лолита жёстко осудила сталкеров, преследующих семью Соколовского

06 декабря 2025, 18:24

Лолита высказалась о ритуалах с фото ребёнка Влада Соколовского

Лолита Милявская (Фото: Telegram / @lolitamilyavskaya)

Лолита Милявская эмоционально поддержала Влада Соколовского и его супругу Ангелину, которые уже несколько лет сталкиваются с жутким преследованием анонимных сталкеров.





Неизвестные устраивают пугающие ритуалы с фотографиями их сына Дэвида прямо на кладбище и продолжают слать угрозы семье.



В беседе с «Пятым каналом» Лолита заявила, что подобным преследователям требуется профессиональная помощь, ведь их поведение выходит далеко за рамки адекватного.





«Это психически больные люди. На них нельзя обижаться, но они должны принудительно лечиться», — подчеркнула она.