Особняк Анны Хилькевич в Подмосковье почти втрое вырос в цене

01 августа 2026, 22:28

Дом Анны Хилькевич оценили в 120 миллионов рублей

Анна Хилькевич (Фото: Instagram* / @annakhilkevich)

Стало известно, сколько сейчас может стоить загородный дом Анны Хилькевич. По оценке экспертов рынка недвижимости, особняк актрисы в Подмосковье, который она приобрела несколько лет назад и полностью обустроила по собственному проекту, сегодня оценивается примерно в 120 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».