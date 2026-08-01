Особняк Анны Хилькевич в Подмосковье почти втрое вырос в цене
Стало известно, сколько сейчас может стоить загородный дом Анны Хилькевич. По оценке экспертов рынка недвижимости, особняк актрисы в Подмосковье, который она приобрела несколько лет назад и полностью обустроила по собственному проекту, сегодня оценивается примерно в 120 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Помимо загородной недвижимости, у звезды «Универа» есть квартира в Москве. Интерьер городских апартаментов выполнен в сдержанном минималистичном стиле: спокойные серые оттенки, лаконичная мебель и отсутствие лишнего декора. Исключением стала детская комната, оформленная в более яркой и уютной концепции — с рисунками облаков, обоями с пандами и лесом, кроватью-домиком и шкафами со звездами на фасадах.
Особое внимание Хилькевич уделила строительству собственного дома за городом. Вместо покупки готового особняка актриса решила создать жилье своей мечты с нуля. Дом площадью около 500 квадратных метроввыполнен в современном стиле хай-тек и расположен на северо-западе Подмосковья.
По словам генерального директора риелторской компании Юрия Паршикова, особняк был приобретен Анной в 2023 году примерно за 40 миллионов рублей. Однако после масштабного ремонта, дорогостоящего дизайна интерьеров и роста цен на элитную недвижимость его стоимость значительно увеличилась.
Эксперт отметил, что дома подобной площади в Московской области сегодня могут стоить от 60 миллионов до нескольких сотен миллионов рублей, а с учетом вложений Хилькевич в строительство и отделку рыночная стоимость ее особняка сейчас составляет около 120 миллионов рублей.
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