Виталий Гогунский недавно пытался построить новые отношения, но роману помешала работа
Виталий Гогунский признался в подкасте «Счет, пожалуйста», что после развода с супругой в 2018 году так и не смог построить новые серьезные отношения.
По словам актера, за последние семь лет в его жизни не было полноценного романа, а обстоятельства лишь отдаляли возможность устроить личную жизнь.
Гогунский отметил, что вскоре после расставания началась пандемия, а затем его график оказался настолько насыщенным, что времени на отношения практически не оставалось.
Этим летом актер все же познакомился с девушкой, которая ему очень понравилась. Однако развить роман не получилось: из-за напряженного съемочного периода артист был настолько уставшим, что не находил сил даже на общение.
«Вы знаете, после развода у меня не было нормальных отношений, с 2018 года, потом наложилась пандемия, как-то все совпало. Этим летом я встретил прекрасную девушку, но я немножко был уставший из-за съемочного периода. Я говорить не мог, даже сказать слово не мог», — рассказал Гогунский.Несмотря на неудачную попытку начать новые отношения, актер не скрывает, что открыт для любви. Однако сейчас главным приоритетом для него остается работа, которая, как признается сам Гогунский, отнимает практически все силы и свободное время.