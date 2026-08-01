Виталий Гогунский недавно пытался построить новые отношения, но роману помешала работа

01 августа 2026, 22:17

Виталий Гогунский признался, что после развода уже семь лет остается один

Виталий Гогунский (Фото: Instagram* / @gogunskv)

Виталий Гогунский признался в подкасте «Счет, пожалуйста», что после развода с супругой в 2018 году так и не смог построить новые серьезные отношения.





По словам актера, за последние семь лет в его жизни не было полноценного романа, а обстоятельства лишь отдаляли возможность устроить личную жизнь.



Гогунский отметил, что вскоре после расставания началась пандемия, а затем его график оказался настолько насыщенным, что времени на отношения практически не оставалось.



Этим летом актер все же познакомился с девушкой, которая ему очень понравилась. Однако развить роман не получилось: из-за напряженного съемочного периода артист был настолько уставшим, что не находил сил даже на общение.





«Вы знаете, после развода у меня не было нормальных отношений, с 2018 года, потом наложилась пандемия, как-то все совпало. Этим летом я встретил прекрасную девушку, но я немножко был уставший из-за съемочного периода. Я говорить не мог, даже сказать слово не мог», — рассказал Гогунский.