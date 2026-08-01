Поклонники певицы Арианы Гранде обеспокоились её внешним видом в новом клипе
Ариану Гранде заподозрили в проблемах со здоровьем из-за сильной худобы
Ариана Гранде вновь оказалась в центре внимания из-за обсуждений своей внешности. После выхода нового клипа на песню «Petal» поклонники артистки начали активно обсуждать её фигуру, заметив, что певица выглядит значительно худее, чем раньше.
Некоторые фанаты признались, что были обеспокоены внешним видом 33-летней звезды и предположили, что такая сильная худоба может быть связана с проблемами со здоровьем. В социальных сетях появились комментарии, в которых поклонники выражали тревогу и просили относиться к ситуации внимательно.
«Она невероятно худая, это тревожно», — написали пользователи.Другие фанаты отметили, что им нравится сама работа над клипом и новая музыкальная концепция Арианы, однако внешний вид исполнительницы стал для них поводом для переживаний.
При этом часть аудитории призвала не делать поспешных выводов и не ставить артистке диагнозы по внешности. Многие напомнили, что комментарии о чужом теле могут быть болезненными и не всегда отражают реальное состояние человека.
Сама Ариана Гранде ранее неоднократно говорила о том, что ей тяжело справляться с постоянным вниманием к её внешности. В интервью 2024 года певица раскритиковала привычку общества обсуждать чужой вес и здоровье без каких-либо оснований.
«В современном обществе появилась некая привычка, которой вообще не должно быть, — комментировать чужую внешность, предполагать, что происходит за кулисами, рассуждать о здоровье», — заявляла Гранде.Артистка также отмечала, что люди часто не знают, через что проходит другой человек, поэтому подобные оценки могут быть не только некорректными, но и вредными. Позже певица вновь поделилась фрагментом этого интервью, назвав его важным напоминанием о необходимости бережного отношения к другим.