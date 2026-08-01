Поклонники певицы Арианы Гранде обеспокоились её внешним видом в новом клипе

01 августа 2026, 21:48

Ариану Гранде заподозрили в проблемах со здоровьем из-за сильной худобы

Ариана Гранде (Фото: Instagram* / @arianagrande)

Ариана Гранде вновь оказалась в центре внимания из-за обсуждений своей внешности. После выхода нового клипа на песню «Petal» поклонники артистки начали активно обсуждать её фигуру, заметив, что певица выглядит значительно худее, чем раньше.





Некоторые фанаты признались, что были обеспокоены внешним видом 33-летней звезды и предположили, что такая сильная худоба может быть связана с проблемами со здоровьем. В социальных сетях появились комментарии, в которых поклонники выражали тревогу и просили относиться к ситуации внимательно.





«Она невероятно худая, это тревожно», — написали пользователи.

«В современном обществе появилась некая привычка, которой вообще не должно быть, — комментировать чужую внешность, предполагать, что происходит за кулисами, рассуждать о здоровье», — заявляла Гранде.