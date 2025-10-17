«Несите свет»: Певец Сергей Лазарев расплакался на своём концерте в Москве

17 октября 2025, 13:51

Сергей Лазарев не смог сдержать слёз во время своего грандиозного шоу в Москве

Сергей Лазарев (Фото: Telegram @lazarev_official)

Певец Сергей Лазарев расплакался во время концерта в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Лазарев собрал в столице около 11 тысяч зрителей. Шоу включало множество трюков и спецэффектов. В один из моментов артист не смог сдержать эмоций. Зрители поддержали его аплодисментами.

«В наших силах делать этот мир светлее, дарить свет окружающим, верить в добро, нести добро. От нас зависит, каким мир будет вокруг нас. Не забывайте никогда об этом. Несите свет, несите добро и делитесь этим. Жизнь — такая короткая штука. Никто не знает, что будет завтра», — обратился певец к публике.