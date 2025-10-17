Рэпер Macan опроверг все слухи и назвал точную дату отправки в армию

17 октября 2025, 14:56

Рэпер Macan объявил дату начала срочной службы в армии

Андрей Косолапов (Фото: Telegram @macan_official1)

Рэпер Андрей Косолапов, известный как Macan, объявил в личном блоге о том, что в конце ноября он начнёт проходить срочную службу в армии.





Косолапов лично опроверг слухи о своём отъезде и заявил, что не планировал скрываться от военкомата.

«В последнее время огромное количество неправдивых инфо-вбросов, жёлтые СМИ атакуют и выдумывают на ходу. Я никуда не уезжал, не был ни в какой Испании, никогда не скрывался. 28 ноября ухожу в армию», — сообщил артист.