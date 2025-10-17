Рэпер Macan опроверг все слухи и назвал точную дату отправки в армию
Рэпер Андрей Косолапов, известный как Macan, объявил в личном блоге о том, что в конце ноября он начнёт проходить срочную службу в армии.
Косолапов лично опроверг слухи о своём отъезде и заявил, что не планировал скрываться от военкомата.
«В последнее время огромное количество неправдивых инфо-вбросов, жёлтые СМИ атакуют и выдумывают на ходу. Я никуда не уезжал, не был ни в какой Испании, никогда не скрывался. 28 ноября ухожу в армию», — сообщил артист.Ранее ряд изданий распространил информацию, что Macan должен был прибыть в военкомат ещё 15 октября, однако в указанную дату он там так и не появился.
