«Миллион за фото и два кальяна»: Стал известен новый райдер рэпера Macan

17 октября 2025, 14:06

Райдер рэпера Macan теперь включает миллионные штрафы за фото и общение

Андрей Косолапов (Фото: Telegram @macan_official1)

Российский рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) изменил свой список требований за выступление перед службой в армии. Документ вводит штрафы за фото, разговоры или автографы. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.





Райдер обязывает внести страховой депозит в 500 тысяч рублей, предоставить Mercedes S-класса или BMW 7 серии с молчаливым водителем и восьмерых охранников. В гримёрке должны находиться виски Macallan, два кальяна, алкоголь, закуски, снюс, сигареты, одежда и зарядные устройства.



При выездах рэпер требует пятизвёздочный отель с оплаченным мини-баром. Суточные составляют 20 тысяч рублей ему, 5 тысяч — команде. За задержку саундчека штраф — 100 тысяч рублей.

