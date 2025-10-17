«Миллион за фото и два кальяна»: Стал известен новый райдер рэпера Macan
Российский рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) изменил свой список требований за выступление перед службой в армии. Документ вводит штрафы за фото, разговоры или автографы. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.
Райдер обязывает внести страховой депозит в 500 тысяч рублей, предоставить Mercedes S-класса или BMW 7 серии с молчаливым водителем и восьмерых охранников. В гримёрке должны находиться виски Macallan, два кальяна, алкоголь, закуски, снюс, сигареты, одежда и зарядные устройства.
При выездах рэпер требует пятизвёздочный отель с оплаченным мини-баром. Суточные составляют 20 тысяч рублей ему, 5 тысяч — команде. За задержку саундчека штраф — 100 тысяч рублей.
За выступления дальше 500 км от Москвы Косолапов требует два арендованных премиальных авто. Нарушение райдера карается штрафом в 100 тысяч рублей или срывом концерта с потерей 50% гонорара. Фото или разговор с артистом обойдутся в 1 миллион рублей.