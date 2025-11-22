«Просто не успел спрятать»: Блёданс прокомментировала скандальное видео с Дибровым

22 ноября 2025, 11:54

Эвелина Блёданс вступилась за Дмитрия Диброва после скандального видео

Эвелина Блёданс (Фото: Instagram* / @bledans)

Телеведущий Дмитрий Дибров снова оказался в эпицентре обсуждений в Сети после публикации интимного видео, где он попал в объективы камер с расстёгнутой ширинкой.





Сам шоумен объяснил произошедшее случайностью, однако большинство пользователей усомнились в этом и подвергли его критике. Ситуацию подогрел и тот факт, что незадолго до инцидента его молодая жена Полина ушла от него.



Но нашлись и те, кто встал на защиту телеведущего. Эвелина Блёданс уверена, что Дибров не заслуживает осуждения и не совершил ничего противоправного. По мнению актрисы, подобная ситуация скорее говорит о мужской силе и раскрепощённости телеведущего.





«Когда мужчина в таком возрасте не стесняется показать свою п**ю, это уже достойно всякого уважения. Нет, конечно, показывать не надо — нас же смотрят дети. А с другой стороны, он ничего не делал такого, что бы нарушило закон Российской Федерации. Просто его, уважаемого человека, подловили за интимными делами, а он не успел спрятать. И все узнали, что Полина его любила не только за умные мысли, но и за кое-что в штанах», — высказалась Блёданс в разговоре с Woman.ru.

«Дмитрий действительно сделает Полине предложение, и Полина вновь скажет ''да'' — и будет в их семье свет, солнце и счастье. Но даже если так не произойдёт, то родить и воспитать таких классных трёх богатырей, как у них, — это уже достойно огромнейшего уважения», — считает актриса.