«Интересное совпадение»: суд признал Лёшу Свика отцом ребёнка модели из Хабаровска

22 ноября 2025, 12:15

Бывшая девушка Лёши Свика объявила, что суд признал его отцом их дочери

Лёша Свик (Фото: Instagram* / @alex_svik)

У певца Лёши Свика вчера был двойной повод для обсуждений — артист отмечал своё 35-летие и в тот же день узнал о решении суда, официально признанном его отцом маленькой девочки.





Об этом заявила бывшая девушка музыканта, модель из Хабаровска Екатерина Лукьянова, уже давно утверждавшая, что артист является биологическим отцом её ребёнка.



В личном блоге Екатерина сообщила, что судебное разбирательство завершилось в её пользу, и теперь Свику официально присвоен статус отца девочки.





«Поднимаю тост за своего бывшего сегодня в честь его 35-летия. И сегодня, 21 ноября, решением вышестоящего суда его официально признали отцом нашей дочери. И с сегодняшнего дня это вступает в законную силу. Свик, с днюхой тебя. Интересное совпадение с датой, правда», — написала модель.