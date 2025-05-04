«Иногда полезно соскучиться»: Ксения Бородина задумалась о гостевом браке

Ксения Бородина (Фото: Телеграм @borodylia0803)
Актриса и телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков готовятся к свадьбе. Пара часто путешествует вместе и делится с подписчиками кадрами весёлого совместного времяпровождения, но недавно теледива вдруг заговорила о гостевом браке.
Для поклонников и подписчиков это стало неожиданностью. Ксения признаёт, что у такой формы семейных отношений есть как свои плюсы, так и минусы. Она вспомнила, например, режиссёра Тима Бертона и актрису Хелен Бонем Картер.
Другие считают, что всё это — очень индивидуально, каждая пара сама должна решить, какой тип отношений и сосуществования ей наиболее подходит.
Сама Ксения считает, что наконец встретила искреннего мужчину. Этот брак у неё будет уже третьим, так что телеведущей есть с чем сравнивать. Бородина говорит, что Николай не лепит из себя то, чем не является. Он уже год терпит всё, что про него пишут и говорят, но не обращает на это внимания и продолжает двигаться дальше. А это не может не вызывать уважения, заключила Ксения.
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«Например Хелена Бонем Картер и Тим Бертон 13 лет прожили в соседних домах, в итоге, правда, расстались. С одной стороны, полезно иногда соскучиться друг по другу, с другой — все-таки общий быт объединяет», — поделилась Бородина в социальной сети.Комментаторы разделились на два лагеря: одни считают гостевой брак вполне допустимым и даже способствующим долгим и гармоничным семейным отношениям, а другие полагают, что такая семья — ненастоящая, пара должна вместе, под одной крышей переживать все радости и горести.
«Если жить врозь, зачем вообще замуж выходить? Вряд ли это про близость и искренность, скорее больше про цели и расчет», — написал один из подписчиков.
Другие считают, что всё это — очень индивидуально, каждая пара сама должна решить, какой тип отношений и сосуществования ей наиболее подходит.
«Если обоим важны границы и личное пространство, почему бы и нет. Главное — чтобы любили друг друга», — считают сторонники гостевого брака.
Сама Ксения считает, что наконец встретила искреннего мужчину. Этот брак у неё будет уже третьим, так что телеведущей есть с чем сравнивать. Бородина говорит, что Николай не лепит из себя то, чем не является. Он уже год терпит всё, что про него пишут и говорят, но не обращает на это внимания и продолжает двигаться дальше. А это не может не вызывать уважения, заключила Ксения.
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Александр Бойцов