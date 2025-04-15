«Эта женщина не понимает, о чем говорит»: Мазаев раскритиковал призыв Останиной выступать бесплатно на 9 Мая

Сергей Мазаев (фото: Telegram @sergeymazaev)
Фронтмен группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев заявил, что только единицы артистов зарабатывают миллионы. Он раскритиковал высказывание депутата Госдумы Нины Останиной о том, что музыканты должны выступать на 9 Мая бесплатно и «от души».
Мазаев задался вопросом, почему профессиональные музыканты должны работать бесплатно, ведь люди других профессий, будь то врачи или таксисты, не делают этого. Певец напомнил, что путь до востребованности довольно длинный.
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«Эта женщина немного не понимает, о чём она говорит», – прокомментировал слова Останиной Мазаев в беседе с изданием «Абзац».Музыкант добавил, что большинство артистов не имеют высоких доходов, а популярным может стать только один из ста.
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Анастасия Чинкова