Этери Тутберидзе не считает Евгению Медведеву фигуристкой с исключительными данными

19 июля 2026, 23:10

Тутберидзе: главным преимуществом Медведевой было трудолюбие, а не талант

Евгения Медведева (Фото: Instagram* / @jmedvedevaj)

Этери Тутберидзе прокомментировала свои недавние слова о том, что сейчас в её группе нет фигуристок с исключительными способностями. Об этом сообщает StarHit.





По словам тренера, подобной спортсменкой она в своё время не считала и Евгению Медведеву, несмотря на её выдающиеся достижения.



Тутберидзе отметила, что Медведева не обладала уникальными природными качествами, которые выделяли других её учениц.





«У Жени Медведевой не было исключительных способностей. У Медведевой не было какого-то чудо-прыжка, чудо-растяжки. У неё не было, как у Липницкой, вращений, когда ты не можешь понять, где перед, а где зад. Не было прыжков как у Трусовой», — объяснила тренер.

«У Жени был талант работать, но это не исключение. Это не то, что тебе дал Бог: у тебя какой-то прыжок, координация — нет», — добавила она.