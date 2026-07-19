Раскрыта личность жениха олимпийской чемпионки Анны Щербаковой
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова не только объявила о помолвке, но и впервые раскрыла личность своего будущего супруга. Об этом сообщает StarHit.
Избранником 22-летней спортсменки стал 27-летний хоккеист Артём Шакиров. Ранее пара никак не афишировала свои отношения: Анна не публиковала совместных фотографий с возлюбленным и не комментировала личную жизнь. После новости о помолвке поклонники принялись поздравлять будущих молодожёнов и желать им семейного счастья.
Известно, что Артём Шакиров выступает на позиции нападающего и играл в Молодёжной хоккейной лиге. Ранее спортсмен также защищал цвета хоккейного клуба «Рязань». Именно в тот период его имя оказалось в центре громкого обсуждения.
Сама Анна пока не раскрывает подробностей предстоящей свадьбы, однако новость о помолвке стала одной из самых обсуждаемых среди поклонников фигурного катания.
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