Раскрыта личность жениха олимпийской чемпионки Анны Щербаковой

19 июля 2026, 23:02

Избранником Анны Щербаковой оказался 27-летний хоккеист Артём Шакиров

Анна Щербакова с возлюбленным (Фото: Instagram* / @anna__shcherbakova_)

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова не только объявила о помолвке, но и впервые раскрыла личность своего будущего супруга. Об этом сообщает StarHit.