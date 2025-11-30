Достижения.рф

«Устроим чистку: Продюсер призвал Мизулину убрать с сцены «не тех» артистов

Продюсер Сергей Дворцов предложил Мизулиной провести «чистку» в шоу-бизнесе
Екатерина Мизулина (Фото: Telegram @ekaterina_mizulina)

Известный продюсер Сергей Дворцов предложил главе Лиги безопасного Интернета Екатерине Мизулиной провести чистку в рядах российских звёзд.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Дворцов заявил, что сегодня на сцене продолжают выступать артисты, которые не соответствуют нынешней повестке.

«Та же Настя Ивлеева и Инстасамка полностью деморализуют общественность, и все их действия направлены исключительно на коммерцию. Ивлеева своей «голой вечеринкой» подставила других артистов, а Инстасамка пропагандирует вульгарный образ очень продажной женщины. Достаточно взять её хит «ЗА ДЕНЬГИ ДА», — отметил Сергей.
Продюсер предложил Екатерине Мизулиной объединиться для чистки российского шоу-бизнеса. Он намерен убрать со сцены артистов, которые развращают молодёжь и разрушают традиционные ценности.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0