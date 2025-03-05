Этно-оперу «Князь Владимир» с певцом SHAMAN в главной роли предложили включить в школьную программу

SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)
Директор «Русской филармонии» Гаянэ Шиладжян предложила ввести оперу «Князь Владимир», главную роль в которой исполнил певец SHAMAN, в школьную программу. Об этом она заявила в беседе с изданием «Абзац».
В начале февраля на сцене Кремлёвского дворца состоялась премьера постановки, созданной композитором Игорем Матвиенко и музыкантом Николаем Расторгуевым. Главные роли в этно-опере исполнили Ярослав Дронов, он же SHAMAN, и певица Соя. Также в постановке принял участие московский симфонический оркестр «Русская филармония».
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«Я бы ввела изучение этого произведения в школьную программу для того, чтобы дети могли узнать свою историю и хоть как-то услышать живую музыку», – высказалась Шиладжян.Также директор оркестра отметила «мелодичность» Матвиенко, произведения которого должны изучаться в российских школах.
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Анастасия Чинкова