«Это Африка, детка»: Бабуины устроили погром в номере Любови Толкалиной
Бабуины проникли в номер Любови Толкалиной в Африке и устроили погром
Отпуск 48-летней Любови Толкалиной начался с неожиданного приключения. Пока актриса отдыхала в Африке, в её гостиничный номер пробрались бабуины. Об этом стало известно из личного блога артистки.
По словам актрисы, животные проникли внутрь через окно и устроили настоящий хаос. Вместо привычного порядка Толкалина обнаружила разбросанные вещи и перевёрнутое содержимое комнаты. Судя по всему, любопытные приматы решили самостоятельно изучить апартаменты и не слишком церемонились с имуществом хозяйки.
«Вашему вниманию бабуины… дамы и господа…. ну… это Африка, детка…. украли яблоко, наелись мыла и таблеток, порционные сливки пожевали вместе с пластиком и пытались открыть зубами бутылку джина», — написала Любовь Николаевна.К счастью, самое важное удалось сохранить. Паспорт артистки остался нетронутым. Именно за документы актриса переживала больше всего, ведь их потеря могла бы серьёзно осложнить путешествие.