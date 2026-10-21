«Это Африка, детка»: Бабуины устроили погром в номере Любови Толкалиной

21 октября 2026, 14:25

Бабуины проникли в номер Любови Толкалиной в Африке и устроили погром

Любовь Толкалина (Фото: Instagram* @tolkalinaliuba)

Отпуск 48-летней Любови Толкалиной начался с неожиданного приключения. Пока актриса отдыхала в Африке, в её гостиничный номер пробрались бабуины. Об этом стало известно из личного блога артистки.





По словам актрисы, животные проникли внутрь через окно и устроили настоящий хаос. Вместо привычного порядка Толкалина обнаружила разбросанные вещи и перевёрнутое содержимое комнаты. Судя по всему, любопытные приматы решили самостоятельно изучить апартаменты и не слишком церемонились с имуществом хозяйки.

«Вашему вниманию бабуины… дамы и господа…. ну… это Африка, детка…. украли яблоко, наелись мыла и таблеток, порционные сливки пожевали вместе с пластиком и пытались открыть зубами бутылку джина», — написала Любовь Николаевна.