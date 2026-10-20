«Стержень точно заложил»: Анастасия Решетова поблагодарила отца за строгость
Анастасия Решетова поблагодарила отца за строгое воспитание
Модель Анастасия Решетова в личном блоге рассказала, что благодарит отца за строгое воспитание в детстве.
В ответе на вопрос подписчика девушка указала, что родитель стремился вырастить из неё волевого, доброго и принципиального человека.
«Папа старался воспитывать во мне волевого, доброго и понятийного человека. Вряд ли я выросла, ставши соответствовать его ожиданиям полностью, но стержень он в меня точно заложил», — написала Решетова.Анастасия заявила, что благодарна отцу, «несмотря ни на что». При этом папа модели до сих пор может критиковать решения дочери. Например, он считает, что ей не стоит работать во время беременности и позировать перед камерой в короткой юбке и с открытым животом.