«Стержень точно заложил»: Анастасия Решетова поблагодарила отца за строгость

20 октября 2026, 22:57

Анастасия Решетова поблагодарила отца за строгое воспитание

Анастасия Решетова (Фото: Telegram @reshetovalife)

Модель Анастасия Решетова в личном блоге рассказала, что благодарит отца за строгое воспитание в детстве.





В ответе на вопрос подписчика девушка указала, что родитель стремился вырастить из неё волевого, доброго и принципиального человека.

«Папа старался воспитывать во мне волевого, доброго и понятийного человека. Вряд ли я выросла, ставши соответствовать его ожиданиям полностью, но стержень он в меня точно заложил», — написала Решетова.