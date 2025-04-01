Скандал на шоу «Битва экстрасенсов: Артёма Краснова хотят исключить из-за Марата Башарова

Артём Краснов (Фото: ВКонтакте, @artemredblood)
Участник нового сезона «Экстрасенсы 2. Битва сильнейших» Артём Краснов поругался с ведущим шоу Маратом Башаровым. Краснов, обсуждая проблему героев выпуска, упомянул, что Башаров страдает от алкогольной зависимости.
Как сообщает издание «Блокнот.Ру» в разгар конфликта, когда дело едва не дошло до драки, Краснов не сдержался и укусил Башарова за руку.
Ранее финалист «Битвы экстрасенсов» Рзаев назвал причину внезапной смерти мага Корнеевой.
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«Мы не услышали точно, что сказал Краснов, но Вампир (так себя называет Артём Краснов — прим. ред.) хотел прочитать мысли Башарова и подавить его силу. Марат был в ярости — съёмки пришлось остановить», — рассказал инсайдер, находящийся на съёмочной площадке.Разозлившийся ведущий ушёл в гримёрку, он поставил операторам условие — продолжать работать вместе с Красновым он не будет. На данный момент участие Артёма Краснова остаётся под большим вопросом.
Ранее финалист «Битвы экстрасенсов» Рзаев назвал причину внезапной смерти мага Корнеевой.
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Анастасия Чубина