«Ни на что не способный додик»: Влад Кадони о том, как успех мамы отразился на его репутации

Влад Кадони (Фото: Telegram @kadoni)
Телеведущий Влад Кадони рассказал, что успех его мамы Елены Голуновой в программе «Битва экстрасенсов» чуть не погубил его собственную репутацию.
Впервые Влад появился на ТВ в качестве участника «Битвы экстрасенсов». После этого в программе приняла участие и его мама, Елена Голунова, которую на тот момент еще никто не знал, но было известно о ее необычных способностях. После участия женщины в шоу все убедились в этом.
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«Прошло буквально месяца три или четыре, как начали говорить, мол, всё, что я заслужил, заработал и сделал в жизни, — всё её руками, она нашаманила… Типа я вообще ни на что не способный додик, если бы не ее способности, у меня в жизни ничего бы не было», — рассказал Влад в RuTube-проекте «Чат на чат».Он признался, что сначала его это обижало, но сейчас мужчину подобные разговоры не волнуют.
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Элина Позднякова