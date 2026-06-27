«Это был актив»: Сестра Ольги Бузовой впервые назвала цену знаменитой фамилии

27 июня 2026, 12:09

Анна Бузова впервые подробно высказалась о влиянии фамилии сестры на свою жизнь

Анна и Ольга Бузовы (Фото: Instagram* @annabuzova)

Сестра Ольги Бузовой Анна впервые подробно рассказала о том, как воспринимает знаменитую фамилию и влияние популярной родственницы на свою жизнь. Откровением она поделилась в подкасте «Это к деньгам».





Анна призналась, что раньше тяжело воспринимала сравнения с Ольгой и частые обвинения в том, что её успех связан только с родством. Бузова рассказала, как многие говорили ей: «Ты никто, ты только благодаря сестре», и признала, что в тот период она ещё не понимала себя и пыталась прыгнуть выше своих возможностей.

«Конечно же, это актив. <...> Будет очень глупо отрицать тот факт, что, безусловно, какой-то старт с фамилии», — заявила сестра певицы.