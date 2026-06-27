«Это был актив»: Сестра Ольги Бузовой впервые назвала цену знаменитой фамилии
Анна Бузова впервые подробно высказалась о влиянии фамилии сестры на свою жизнь
Сестра Ольги Бузовой Анна впервые подробно рассказала о том, как воспринимает знаменитую фамилию и влияние популярной родственницы на свою жизнь. Откровением она поделилась в подкасте «Это к деньгам».
Анна призналась, что раньше тяжело воспринимала сравнения с Ольгой и частые обвинения в том, что её успех связан только с родством. Бузова рассказала, как многие говорили ей: «Ты никто, ты только благодаря сестре», и признала, что в тот период она ещё не понимала себя и пыталась прыгнуть выше своих возможностей.
«Конечно же, это актив. <...> Будет очень глупо отрицать тот факт, что, безусловно, какой-то старт с фамилии», — заявила сестра певицы.При этом Бузова-младшая отметила, что гордится Ольгой и считает её настоящим трудоголиком, который работает круглосуточно и строил карьеру самостоятельно много лет. Анна добавила, что с трепетом относится к своей фамилии и благодарна родственнице за то, что та «протоптала дорожку» и привлекла к ней внимание аудитории.