ФНС заблокировала счета компании Анны Хилькевич из-за долга в 26 тысяч рублей
Налоговая служба заблокировала счета компании актрисы Анны Хилькевич. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Речь идет об ООО, которое артистка зарегистрировала в 2019 году. Основной вид деятельности фирмы — производство кино и телепередач. Это единственное юрлицо звезды сериала «Универ».
Причиной блокировки стал долг перед ФНС в размере 26 тысяч рублей. Операции по счетам компании временно приостановлены. Отмечается, что ранее эту фирму связывали с детским садом Хилькевич «Культура детства», открытым в 2023 году.
Однако, по информации SHOT, садик работает через другое ИП и к актрисе прямого отношения не имеет. Кроме того, за семь лет существования компания ни разу не подавала финансовую отчётность. По итогам 2025 года фирма показала убыток в 95 тысяч рублей.
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