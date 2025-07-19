«Это был хайп»: Мария Янковская высказалась о лишении прав на исполнение хита «Сигма бой»

19 июля 2025, 20:50

Мария Янковская назвала хайпом слухи о лишении прав на исполнение «Сигма бой»

Мария Янковская (фото: Telegram @annamarialive)

Мария Янковская заверила, что всё ещё может выступать с треком, ставшим мировым хитом. 12-летняя певица опровергла слухи о том, что её лишили прав на исполнение трека.





Артистка посетила VK Fest, который сегодня проходит в Москве. В беседе с журналистами она рассказала о судьбе популярной песни.





«Я могу исполнять "Сигма бой", всё хорошо. На "Звездах хайпа", я знаю, что мои фанаты там были, и меня объявили, как "Мария Янковская будет исполнять песню "Сигма бой"". Ребят, не волнуйтесь, это был всего лишь хайп. Я как исполняла, так и буду исполнять этот трек», – отметила юная исполнительница.