«Это был хайп»: Мария Янковская высказалась о лишении прав на исполнение хита «Сигма бой»
Мария Янковская назвала хайпом слухи о лишении прав на исполнение «Сигма бой»
Мария Янковская заверила, что всё ещё может выступать с треком, ставшим мировым хитом. 12-летняя певица опровергла слухи о том, что её лишили прав на исполнение трека.
Артистка посетила VK Fest, который сегодня проходит в Москве. В беседе с журналистами она рассказала о судьбе популярной песни.
«Я могу исполнять "Сигма бой", всё хорошо. На "Звездах хайпа", я знаю, что мои фанаты там были, и меня объявили, как "Мария Янковская будет исполнять песню "Сигма бой"". Ребят, не волнуйтесь, это был всего лишь хайп. Я как исполняла, так и буду исполнять этот трек», – отметила юная исполнительница.Также Янковская отметила, что они с Betsy (Светлана Чертищева) являются коллегами, а не подругами. Они по-прежнему будут выступать с хитом как вместе, так и по отдельности.