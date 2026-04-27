«Мне ещё тридцать»: Татьяна Струженкова честно высказалась о возрасте
Актриса Татьяна Струженкова поделилась своими переживаниями, связанными с возрастом. В откровенном разговоре с WomanHit она призналась, что пока не до конца приняла переход к новому этапу жизни и иногда испытывает внутренний дискомфорт.
По словам артистки, ей хотелось бы относиться к своему возрасту легче — воспринимать 30 лет как начало новых возможностей, а не как рубеж. Однако пока этот процесс даётся ей непросто.
Струженкова также отметила, что предъявляет к себе высокие требования и чувствует, что не всегда реализует свой потенциал на максимум. Именно это ощущение, по её признанию, временами и вызывает чувство неудовлетворённости.
