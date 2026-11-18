18 ноября 2026, 22:26

Настя Ивлеева почти свела татуировки с пальцев и отказалась от сигарет

Настя Ивлеева (Фото: Instagram* / @nastyaivleeva)

Настя Ивлеева рассказала в соцсетях о переменах во внешности и привычках. Блогерша решила избавиться от татуировок на пальцах и уже почти завершила процедуру их удаления. При этом от остальных рисунков на теле она отказываться не собирается — многие из них по-прежнему ей нравятся.





Ивлеева объяснила, что именно тату на пальцах со временем перестали её устраивать. По мнению Насти, они выглядели неаккуратно, поэтому она решила от них избавиться.





«Почти свела татуировки с пальцев. В остальном, мне нравятся все мои тату-партаки, но вот на пальцах действительно выглядели придурковато и грязно! А ещё я уже как два года не курю. Раньше нет-нет, да баловалась, а теперь прямо баста», — поделилась Настя.