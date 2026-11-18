18 ноября 2026, 21:50

Катя Гордон назвала шоу-бизнес «затхлым пространством» и объяснила скандалы

Катя Гордон (Фото: Instagram* / @katyagordon)

Юрист и телеведущая Катя Гордон резко высказалась о представителях российского шоу-бизнеса. В эфире «Шоу Воли» она объяснила, почему, по её мнению, вокруг неё регулярно возникают конфликты и скандальные ситуации. Сама Гордон считает, что причина вовсе не в её поведении, а в отношении окружающих к её характеру и успеху.





Катя подчеркнула, что не считает себя скандальным человеком. Напротив, она охарактеризовала себя как добрую и эмпатичную личность, которая не стремится провоцировать ссоры. При этом юрист заявила, что в индустрии, по её наблюдениям, немало завистливых и недоброжелательных людей.





«Я очень добрый и эмпатичный человек. Это шоу-бизнес полон бледных молей, завистливых, недобрых. И, конечно, когда простой, честный, успешный человек. Когда ты входишь в это затхлое пространство, они возмущаются. Это не я скандальная, это они недовольны, что я яркая», — заявила Гордон.