«Они недовольны, что я яркая»: Катя Гордон прошлась по представителям шоу-бизнеса
Катя Гордон назвала шоу-бизнес «затхлым пространством» и объяснила скандалы
Юрист и телеведущая Катя Гордон резко высказалась о представителях российского шоу-бизнеса. В эфире «Шоу Воли» она объяснила, почему, по её мнению, вокруг неё регулярно возникают конфликты и скандальные ситуации. Сама Гордон считает, что причина вовсе не в её поведении, а в отношении окружающих к её характеру и успеху.
Катя подчеркнула, что не считает себя скандальным человеком. Напротив, она охарактеризовала себя как добрую и эмпатичную личность, которая не стремится провоцировать ссоры. При этом юрист заявила, что в индустрии, по её наблюдениям, немало завистливых и недоброжелательных людей.
«Я очень добрый и эмпатичный человек. Это шоу-бизнес полон бледных молей, завистливых, недобрых. И, конечно, когда простой, честный, успешный человек. Когда ты входишь в это затхлое пространство, они возмущаются. Это не я скандальная, это они недовольны, что я яркая», — заявила Гордон.Таким образом, телеведущая дала понять, что не собирается брать на себя ответственность за конфликты, которые возникают вокруг неё. По её версии, окружающим просто не всегда комфортно находиться рядом с человеком, который открыто демонстрирует свою индивидуальность и не боится заявлять о себе.
Высказывание Гордон вновь привлекло внимание к её непростым отношениям с представителями шоу-бизнеса. При этом сама Катя, судя по её словам, не считает необходимым менять своё поведение ради того, чтобы избежать чужого недовольства.