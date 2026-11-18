«Приложил руку»: Татьяна Куртукова готовит совместный трек с Бастой
Баста поучаствовал в создании новой песни Татьяны Куртуковой
Певица Татьяна Куртукова рассказала о подготовке новой композиции, над которой она работала вместе с рэпером и продюсером Бастой. По словам артистки, Василий Вакуленко принял участие в создании будущего трека, который должен выйти в ближайшее время.
О предстоящем музыкальном сотрудничестве Куртукова рассказала в эфире шоу «1+1» на «Новом Радио». Исполнительница пока не стала раскрывать подробности проекта и предпочла сохранить интригу перед релизом.
«Скоро выходит песня. Василий Михайлович приложил руку. Пока не буду всех секретов раскрывать, это точно не похоже на то, что я делала до», — заявила Татьяна.Певица подчеркнула, что новая работа будет отличаться от её предыдущего творчества. Поэтому поклонников ждёт непривычное для Куртуковой музыкальное звучание. Когда именно состоится премьера композиции, артистка пока не уточнила.