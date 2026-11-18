18 ноября 2026, 22:35

Баста поучаствовал в создании новой песни Татьяны Куртуковой

Татьяна Куртукова (Фото: Instagram* / @tatiyana.kurtukova)

Певица Татьяна Куртукова рассказала о подготовке новой композиции, над которой она работала вместе с рэпером и продюсером Бастой. По словам артистки, Василий Вакуленко принял участие в создании будущего трека, который должен выйти в ближайшее время.





О предстоящем музыкальном сотрудничестве Куртукова рассказала в эфире шоу «1+1» на «Новом Радио». Исполнительница пока не стала раскрывать подробности проекта и предпочла сохранить интригу перед релизом.





«Скоро выходит песня. Василий Михайлович приложил руку. Пока не буду всех секретов раскрывать, это точно не похоже на то, что я делала до», — заявила Татьяна.