«Это был шок»: Звезда «Универа» встретилась с отцом через 20 лет

Наталья Рудова (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Актриса из «Универа» Наталья Рудова рассказала на шоу «Без Масок» о встрече с отцом через 20 лет. Артистке было 12 лет, когда папа ушел из семьи. После этого они с матерью переехали в другой город. Рудова подчеркнула, что ей захотелось сделать шаг к примирению и собрать всех на празднике.
«20 лет не видела. Это был шок. Как-то он просто меня запустил. Причем ему передали, что мы едем всей семьей. Я собрала всех. У меня была мечта посадить всех за один стол на свой день рождения, потому что для меня была это была такая серьезная история, детская травма», — рассказала Наталья Рудова.Она добавила, что не обижается на родственника, ведь тогда не было телефонов с камерой, чтобы общаться. При этом хоть и редко, но родные созванивались.
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