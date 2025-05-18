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«Это был шок»: Звезда «Универа» встретилась с отцом через 20 лет

Наталья Рудова встретилась с отцом через 20 лет
Наталья Рудова (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Наталья Рудова (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Актриса из «Универа» Наталья Рудова рассказала на шоу «Без Масок» о встрече с отцом через 20 лет. Артистке было 12 лет, когда папа ушел из семьи. После этого они с матерью переехали в другой город. Рудова подчеркнула, что ей захотелось сделать шаг к примирению и собрать всех на празднике.
«20 лет не видела. Это был шок. Как-то он просто меня запустил. Причем ему передали, что мы едем всей семьей. Я собрала всех. У меня была мечта посадить всех за один стол на свой день рождения, потому что для меня была это была такая серьезная история, детская травма», — рассказала Наталья Рудова.
Она добавила, что не обижается на родственника, ведь тогда не было телефонов с камерой, чтобы общаться. При этом хоть и редко, но родные созванивались.

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«Несколько дней вымаливал прощение»: Регина Тодоренко ушла от Влада Топалова в начале отношений
Регина Тодоренко ушла от Влада Топалова в начале отношений из-за алкоголя
18 мая 2025, 14:53

Влад Топалов и Регина Тодоренко (Фото: Instagram* @reginatodorenko)

Регина Тодоренко ушла от Влада Топалова в начале отношений. На подкасте «Про это» артист признался, что чуть не потерял свою возлюбленную из-за алкоголя.
По словам Топалова, раньше он не знал чувства меры. Однажды после очередного мероприятия, на котором присутствовал брат Тодоренко, исполнитель проснулся в пустой квартире, где уже не было Регины.

Влад отметил, что в тот момент он сразу понял, что мог расстроить избранницу своим поведением. После случившегося телеведущая какое-то время не отвечала на звонки артиста, однако позже все-таки решилась поговорить с ним.

«Перешел черту... Я понимаю, что-то не то, уже начинаю догадываться, потому что нет вещей... И я несколько дней вымаливал прощение... Наконец-то она дала мне аудиенцию», — рассказал шоумен.

В результате Тодоренко дала Топалову еще один шанс. После этого Влад бросил пить на два года.

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#шоу-бизнес
#любовь
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«Ни в какие ворота»: Лоза раскритиковал выступление Успенской
Лоза возмутился качеством звука на телевидении и раскритиковал концерт Успенской
18 мая 2025, 14:39

Любовь Успенская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певец Юрий Лоза резко высказался о концерте своей коллеги по цеху Любови Успенской. Исполнитель недоволен качеством звука на телевидении. Он отметил, что федеральные каналы могут приглашать на работу сторонних звукорежиссеров «если своих не осталось».
«Ну это же ни в какие ворота не лезет! На сцене полный состав инструментов — тут и ритм-секция, и клавиша, и скрипунцы, и 5 (!) человек на подпевках, а слушается все это как неразборчивая шумовая завеса, пробиться через которую можно, только задрав до неприличия громкость микрофона», — пояснил Юрий Лоза.

Лоза подчеркнул, что микрофон Успенской звучал с перегрузом, сравнив его с одним из концертов Селин Дион в прошлом году. Собеседник заключил, что звук был гораздо лучше при примерно таком же составе музыкантов.

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«Не дай Бог, что произойдет»: Лера Кудрявцева написала завещание
Телеведущая Лера Кудрявцева написала завещание на случай, если «что произойдет»
18 мая 2025, 14:26

Лера Кудрявцева (Фото: Инстаграм* @leratv)

Лера Кудрявцева сделала неожиданное признание: она написала завещание. В эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ знаменитость объяснила, почему решилась на такой шаг.
По словам телеведущей, она написала завещание ради детей. Кудрявцева опасается, что с ее младшей дочерью может что-то случиться, поэтому решила «перестраховаться».

«Вот так идешь — и кирпич на голову. Или, не дай Бог, что произойдет», — пояснила Лера.

Напомним, у Кудрявцевой есть 35-летний сын Жан от первого брака с музыкантом Сергеем Ленюком и 6-летняя дочь Мария от союза с хоккеистом Игорем Макаровым.

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#красота
#сын
#дети
#телевидение
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«Шоу фриков и деградантов»: Иосиф Пригожин порадовался, что «Евровидение» не показывают в России
Продюсер Пригожин порадовался, что «Евровидение» не показывают в России
18 мая 2025, 14:03

Иосиф Пригожин (Фото: Инстаграм* @prigozhin_iosif)

Иосиф Пригожин порадовался, что «Евровидение» не показывают в России, передает aif.ru.
По словам знаменитого продюсера, он не следит за песенным конкурсом. Пригожин подчеркнул, что у него уже сформировалось мнение о «Евровидении».

«Честно говоря, я "Евровидением" вообще больше не интересуюсь, в принципе. Шоу фриков и деградантов, я ничего про это сказать другое не могу», — пояснил Иосиф.

Продюсер рад, что конкурс перестали транслировать на российских телеканалах.

Напомним, представитель Австрии Йоханнес Пич (JJ) стал победителем конкурса «Евровидение-2025».

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Работа в кино с двух лет, 110 ролей и популярная сестра: Звезде сериала «Тётя Марта» Виталии Корниенко исполняется 15 лет
18 мая 2025, 13:53

Виталия Корниенко (Фото: Instagram*@ vitalia_kornienko)

Сегодня, 18 мая, восходящей звезде отечественного кино Виталии Корниенко исполняется 15 лет. Публика давно знакома с этим очаровательным ребенком и ее работами в кино. Для столь юного возраста фильмография актрисы у Виты вполне внушительная и насчитывает уже более 110 ролей. Подробнее о жизни и творчестве артистки читайте в материале «Радио 1».

В кино с двух лет


Виталия Корниенко (Фото: Instagram*@ vitalia_kornienko)

Вита Корниенко родилась в Москве 18 мая 2010 года. О родителях девочки известно немного, они предпочитают держаться в тени. А вот сестра Виталии, Вероника, старше её на десять лет и тоже является актрисой. Девочкам в семье с детства прививалась любовь к искусству, и мама вкладывала немало усилий для участия девочек в кинокастингах.

Виталию заметили на площадке, когда ее сестра участвовала в съемках. Мама девочки сопровождала Веронику во время работы и ждала ее вместе с младшей дочерью. Однажды внимание участников съёмочной группы привлекла двухлетняя малышка Вита.

Девочке предложили принять участие в короткометражном фильме Юлии Сапоновой под названием «Макарошка». Этот дебют оказался успешным, и юную актрису стали приглашать в другие кино- и телепроекты.

Количеству ролей позавидуют взрослые


Виталия и Вероника Корниенко (Фото: Instagram*@ vitalia_kornienko)

В картине 2012 года «Макарошка» Виталия снималась вместе с сестрой. После в фильмографии юной актрисы ежегодно стали появляться новые картины. «Обмани, если любишь», «Отель «Санрайз»», «Время дочерей», «Мужики и бабы», «Сломанные судьбы», «Тихий Дон», «Чужая дочь» — и это не полный список ролей, которые сыграла Виталина до первой главной роли в фильме 2017 года «Держи меня за руку».

В том же году Вита пошла учиться в школу. Родители девочки очень волновались, что съёмки будут мешать её учёбе. Однако Виталия быстро адаптировалась к учебному процессу, получала только хорошие оценки и успешно совмещала учёбу и работу в кино.

Уже к 11 годам за плечами юной актрисы было более 80 сыгранных ролей, в том числе в картинах «Северное сияние», «Погнали», «Звоните ДиКаприо!», «Лёд-2» и «Вампиры средней полосы».

Помимо работы в кино, Корниенко также начала осваивать профессию озвучивания. Она подарила свой голос цветку в сказке «Конёк-горбунок» и юной Грейс в американской мелодраме «Рождество на льду».

В настоящее время в послужном списке Виталии Корниенко более ста десяти ролей, в том числе в популярных телесериалах «Тётя Марта» и «Папины дочки».

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За пределами кино


Виталия Корниенко (Фото: Instagram*@ vitalia_kornienko)

Помимо работы в киноиндустрии, актриса находит время для разнообразных хобби: чтение, скоростной кубик Рубика, лепка из глины, игра на гавайской гитаре и написание сценариев. Однако одним из её самых любимых занятий является изучение языков. Вита свободно говорит на английском, но также активно работает над улучшением своих навыков в немецком и испанском языках.

Как и её персонаж в сериале «Папины дочки. Новые», Вита активно занимается защитой окружающей среды: она разделяет отходы, собирает использованные батарейки, подкармливает бездомных животных и птиц. Свой первый документальный фильм она также посвятила теме экологии.

Награды


Виталия Корниенко (Фото: Instagram*@ vitalia_kornienko)

За свою плодотворную работу в кинематографе Виталия Корниенко была удостоена награды международного конкурса «Ноль плюс» в категории «Актриса года». Также она получила диплом в номинации «Актриса года» на Первой национальной премии талантливых детей «Talented Kids Awards 2019», учреждённой журналом «BABYER Magazine» и общероссийским общественным движением «Одарённые дети — будущее России».

Артистка выдвигалась на соискание наград «Золотой орёл» в двух номинациях: «Лучшая женская роль на телевидении» (по результатам 2019 года) — за участие в сериале «Лучше, чем люди», и «Лучшая женская роль в кино» (по результатам 2020 года) — за работу в фильме «Лёд 2».

Сейчас 15-летняя Виталия продолжает активно сниматься, в 2025 году в производстве находятся картины «Буратино», «Икария», «Мажор-5», «Мажор в Дубае», «Маша и Медведи» и «Отверженные».

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