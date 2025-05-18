Работа в кино с двух лет, 110 ролей и популярная сестра: Звезде сериала «Тётя Марта» Виталии Корниенко исполняется 15 лет

Виталия Корниенко (Фото: Instagram*@ vitalia_kornienko)
Сегодня, 18 мая, восходящей звезде отечественного кино Виталии Корниенко исполняется 15 лет. Публика давно знакома с этим очаровательным ребенком и ее работами в кино. Для столь юного возраста фильмография актрисы у Виты вполне внушительная и насчитывает уже более 110 ролей. Подробнее о жизни и творчестве артистки читайте в материале «Радио 1».
В кино с двух лет
Виталия Корниенко (Фото: Instagram*@ vitalia_kornienko)
Вита Корниенко родилась в Москве 18 мая 2010 года. О родителях девочки известно немного, они предпочитают держаться в тени. А вот сестра Виталии, Вероника, старше её на десять лет и тоже является актрисой. Девочкам в семье с детства прививалась любовь к искусству, и мама вкладывала немало усилий для участия девочек в кинокастингах.
Виталию заметили на площадке, когда ее сестра участвовала в съемках. Мама девочки сопровождала Веронику во время работы и ждала ее вместе с младшей дочерью. Однажды внимание участников съёмочной группы привлекла двухлетняя малышка Вита.
Девочке предложили принять участие в короткометражном фильме Юлии Сапоновой под названием «Макарошка». Этот дебют оказался успешным, и юную актрису стали приглашать в другие кино- и телепроекты.
Количеству ролей позавидуют взрослые
Виталия и Вероника Корниенко (Фото: Instagram*@ vitalia_kornienko)
В картине 2012 года «Макарошка» Виталия снималась вместе с сестрой. После в фильмографии юной актрисы ежегодно стали появляться новые картины. «Обмани, если любишь», «Отель «Санрайз»», «Время дочерей», «Мужики и бабы», «Сломанные судьбы», «Тихий Дон», «Чужая дочь» — и это не полный список ролей, которые сыграла Виталина до первой главной роли в фильме 2017 года «Держи меня за руку».
В том же году Вита пошла учиться в школу. Родители девочки очень волновались, что съёмки будут мешать её учёбе. Однако Виталия быстро адаптировалась к учебному процессу, получала только хорошие оценки и успешно совмещала учёбу и работу в кино.
Уже к 11 годам за плечами юной актрисы было более 80 сыгранных ролей, в том числе в картинах «Северное сияние», «Погнали», «Звоните ДиКаприо!», «Лёд-2» и «Вампиры средней полосы».
Помимо работы в кино, Корниенко также начала осваивать профессию озвучивания. Она подарила свой голос цветку в сказке «Конёк-горбунок» и юной Грейс в американской мелодраме «Рождество на льду».
В настоящее время в послужном списке Виталии Корниенко более ста десяти ролей, в том числе в популярных телесериалах «Тётя Марта» и «Папины дочки».
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За пределами кино
Виталия Корниенко (Фото: Instagram*@ vitalia_kornienko)
Помимо работы в киноиндустрии, актриса находит время для разнообразных хобби: чтение, скоростной кубик Рубика, лепка из глины, игра на гавайской гитаре и написание сценариев. Однако одним из её самых любимых занятий является изучение языков. Вита свободно говорит на английском, но также активно работает над улучшением своих навыков в немецком и испанском языках.
Как и её персонаж в сериале «Папины дочки. Новые», Вита активно занимается защитой окружающей среды: она разделяет отходы, собирает использованные батарейки, подкармливает бездомных животных и птиц. Свой первый документальный фильм она также посвятила теме экологии.
Награды
Виталия Корниенко (Фото: Instagram*@ vitalia_kornienko)
За свою плодотворную работу в кинематографе Виталия Корниенко была удостоена награды международного конкурса «Ноль плюс» в категории «Актриса года». Также она получила диплом в номинации «Актриса года» на Первой национальной премии талантливых детей «Talented Kids Awards 2019», учреждённой журналом «BABYER Magazine» и общероссийским общественным движением «Одарённые дети — будущее России».
Артистка выдвигалась на соискание наград «Золотой орёл» в двух номинациях: «Лучшая женская роль на телевидении» (по результатам 2019 года) — за участие в сериале «Лучше, чем люди», и «Лучшая женская роль в кино» (по результатам 2020 года) — за работу в фильме «Лёд 2».
Сейчас 15-летняя Виталия продолжает активно сниматься, в 2025 году в производстве находятся картины «Буратино», «Икария», «Мажор-5», «Мажор в Дубае», «Маша и Медведи» и «Отверженные».
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