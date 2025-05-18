«Мужчина всегда будет отдавать»: Гогунский оправдался за скандальные слова о женщинах

Виталий Гогунский (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Звезда «Универа» Виталий Гогунский попытался оправдаться за скандальные слова о женщинах. Артист заявлял, что женщины не могут быть в плохом настроении рядом с мужчинами. Теперь он подчеркнул, суть фразы была в том, что у девушек плохое настроение рядом с теми мужчинами, которые не являются героями их романа.
«Состояние женщины — это атмосфера дома. Когда она светится, все вокруг оживает. Это не просто настроение — это сила, которая создает. Берегите эту силу. Женщина создана для счастья», — сказал Виталий.Он добавил, что никогда не скупился для своих вторых половинок. Гогунский рассказал, что наслаждался хорошим настроением своей жены Анны в Венеции, где покупал ей одежду в дорогих бутиках.
«Нормальный мужчина своей женщине всегда будет отдавать. Его не надо упрашивать, не надо требовать», — резюмировал актер.Ранее экс-супруга Гогунского заявляла, что у него «своя система ценностей».
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