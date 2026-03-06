Достижения.рф

«Это был способ выжить»: Екатерина Волкова рассказала, почему заблокировала маму

Екатерина Волкова призналась в сложных отношениях с матерью
Екатерина Волкова (Фото: Instagram* / @volkovawolka)

Актриса Екатерина Волкова откровенно рассказала о непростых отношениях с матерью. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



По её словам, в какой-то момент ей пришлось даже заблокировать родительницу, чтобы сохранить внутреннее равновесие.

Выступая на мероприятии «Форум в большом городе от VK», Волкова объяснила, что решение далось ей очень тяжело. В тот период она столкнулась с серьёзной нагрузкой: плотный рабочий график, проблемы со здоровьем и ответственность за семью.

Актриса призналась, что постоянно ощущала давление из-за множества обязанностей и начала чувствовать, что теряет силы. Именно тогда, по её словам, она испугалась за своих детей и близких и решила временно прекратить общение с мамой.

Волкова добавила, что для неё это болезненная тема, особенно потому, что она чувствует отсутствие поддержки со стороны матери. Однако иногда, как считает актриса, человеку приходится ограничивать контакт даже с родными, чтобы сохранить себя.

Также артистка подчеркнула, что женщинам важно развивать не только внешнюю, но и внутреннюю красоту. По мнению Волковой, именно сила воли и внутренний стержень помогают добиваться серьёзных успехов.

Читайте также:

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0