«Это был способ выжить»: Екатерина Волкова рассказала, почему заблокировала маму
Актриса Екатерина Волкова откровенно рассказала о непростых отношениях с матерью. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По её словам, в какой-то момент ей пришлось даже заблокировать родительницу, чтобы сохранить внутреннее равновесие.
Выступая на мероприятии «Форум в большом городе от VK», Волкова объяснила, что решение далось ей очень тяжело. В тот период она столкнулась с серьёзной нагрузкой: плотный рабочий график, проблемы со здоровьем и ответственность за семью.
Актриса призналась, что постоянно ощущала давление из-за множества обязанностей и начала чувствовать, что теряет силы. Именно тогда, по её словам, она испугалась за своих детей и близких и решила временно прекратить общение с мамой.
Волкова добавила, что для неё это болезненная тема, особенно потому, что она чувствует отсутствие поддержки со стороны матери. Однако иногда, как считает актриса, человеку приходится ограничивать контакт даже с родными, чтобы сохранить себя.
Также артистка подчеркнула, что женщинам важно развивать не только внешнюю, но и внутреннюю красоту. По мнению Волковой, именно сила воли и внутренний стержень помогают добиваться серьёзных успехов.
