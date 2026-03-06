Мини-тур по барам: стало известно, сколько заработает Анна Седокова на ближайших выступлениях

06 марта 2026, 17:06

Седокова выступит в барах и сможет заработать более 400 тысяч рублей за концерт

Анна Седокова (Фото: Instagram* / @annasedokova)

Певица Анна Седокова решила выступать на более камерных площадках и отправляется в небольшой гастрольный тур по барам. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».