Мини-тур по барам: стало известно, сколько заработает Анна Седокова на ближайших выступлениях
Певица Анна Седокова решила выступать на более камерных площадках и отправляется в небольшой гастрольный тур по барам. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Одно из ближайших выступлений состоится в Рязани — концерт пройдет в заведении, принадлежащем Сергей Жуков. Стоимость билетов начинается примерно от 2400 рублей, а за VIP-столы гостям предлагают заплатить до 70 тысяч рублей. Общая выручка организаторов может превысить 400 тысяч рублей.
После Рязани артистка отправится в Ростов, где также выступит в небольшом баре. Интересно, что попасть на концерт там можно даже без отдельного билета — достаточно просто заранее забронировать столик в заведении.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России