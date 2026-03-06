Достижения.рф

Мини-тур по барам: стало известно, сколько заработает Анна Седокова на ближайших выступлениях

Седокова выступит в барах и сможет заработать более 400 тысяч рублей за концерт
Анна Седокова (Фото: Instagram* / @annasedokova)

Певица Анна Седокова решила выступать на более камерных площадках и отправляется в небольшой гастрольный тур по барам. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Одно из ближайших выступлений состоится в Рязани — концерт пройдет в заведении, принадлежащем Сергей Жуков. Стоимость билетов начинается примерно от 2400 рублей, а за VIP-столы гостям предлагают заплатить до 70 тысяч рублей. Общая выручка организаторов может превысить 400 тысяч рублей.

После Рязани артистка отправится в Ростов, где также выступит в небольшом баре. Интересно, что попасть на концерт там можно даже без отдельного билета — достаточно просто заранее забронировать столик в заведении.

Читайте также:

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0