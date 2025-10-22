«Это был такой треск»: сосулька чуть не лишила жизни Юрия Лозу
Юрий Лоза чуть не погиб перед концертом из-за сосульки
Певец Юрий Лоза рассказал об инциденте, который едва не стоил ему жизни прямо перед юбилейным концертом в честь его 70-летия.
Артист поделился, что, садясь в машину по пути на выступление, на его автомобиль обрушилась огромная сосулька. Ледяная глыба пробила лобовое стекло, что могло привести к трагическим последствиям.
«Это был такой треск, такой звук. Я даже перекрестился. Слава богу, меня не задело, а мог бы оказаться без головы», — сказал музыкант Общественной Службе Новостей.Лоза отметил, что это происшествие стало одним из многих опасных случаев в его жизни, когда он оказывался на волоске от гибели.