«Это был такой треск»: сосулька чуть не лишила жизни Юрия Лозу

22 октября 2025, 13:35

Юрий Лоза чуть не погиб перед концертом из-за сосульки

Юрий Лоза (Фото: РИА Новости / Валерий Мельников)

Певец Юрий Лоза рассказал об инциденте, который едва не стоил ему жизни прямо перед юбилейным концертом в честь его 70-летия.





Артист поделился, что, садясь в машину по пути на выступление, на его автомобиль обрушилась огромная сосулька. Ледяная глыба пробила лобовое стекло, что могло привести к трагическим последствиям.





«Это был такой треск, такой звук. Я даже перекрестился. Слава богу, меня не задело, а мог бы оказаться без головы», — сказал музыкант Общественной Службе Новостей.