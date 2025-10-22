Павел Прилучный подал апелляцию на решение суда по месту жительства ребенка
В Московский городской суд поступила апелляционная жалоба актера Павла Прилучного на решение Головинского районного суда Москвы от 25 июля 2025 года. Об этом сообщил Telegram-канал ведомства.
Суд первой инстанции отказал Прилучному в изменении соглашения об определении места жительства ребенка, расторжении соглашения об уплате алиментов и освобождении от их уплаты. В результате место жительства определяла актриса Агата Муцениеце.
Ранее стало известно, что артистка переехала жить к музыканту Петру Дранге вместе с детьми от Павла Прилучного. Как оказалось, Агата уже выбрала для них новую школу.
