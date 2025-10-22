Филипп Киркоров назвал себя Железным Дровосеком из «Волшебника Изумрудного города»
Киркоров признался, что живёт «в сказке» и сравнил себя с Железным Дровосеком
Филипп Киркоров на премьере фильма «Алиса в стране чудес» рассказал, с каким сказочным персонажем себя ассоциирует.
В интервью «Пятому каналу» певец признался, что чувствует себя частью волшебного мира и видит в себе черты Железного Дровосека из «Волшебника Изумрудного города».
«Я давно уже в этой стране, живу в этой сказке. В этой и "Волшебник Изумрудного города". Это всё про меня. Я — Великий Гудвин. Или Железный Дровосек, это вот прямо про меня», — отметил артист.Кроме того, Киркоров похвалил юную актрису Анну Пересильд, сыгравшую главную роль в картине. Он сравнил девушку с Кристиной Орбакайте и выразил уверенность, что перед зрителями — новая звезда российского кино.